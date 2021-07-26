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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Dizde Sıvı Birikmesi Neden Olur? Dizde Sıvı Birikmesi Belirtileri ve Tedavisi
İyi Yaşam

Dizde Sıvı Birikmesi Neden Olur? Dizde Sıvı Birikmesi Belirtileri ve Tedavisi

Dizde sıvı birikmesi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu durum diz kapağını çevreleyen deride şişlik, ağrı ve hassasiyet gibi sorunlarda kendini gösterebilir. Peki dizde sıvı birikmesi neden olur? İşte dizde sıvı toplanması belirtileri ve tedavisi

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Diz efüzyonu veya dizdeki sıvı toplanmasının birçok sebebi vardır. Diz eklemi ve çevresinde sıvı toplanması eklemin yapısını bozar,sıvı içinde bulunan enzimler kıkırdak ve diğer yumuşak dokulara zarar verebileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Artrit ve bağ ya da menüsküs (dizde kıkırdak) yaralanmaları gibi bir çok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir. da dahil olmak üzere şişliğin yaygın pek çok nedeni vardır.

Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir maddedir ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir.

Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır.

3Dizde sıvı toplanması belirtileri

Dizde sıvı toplanması belirtileri

Çoğu zaman, dizde su toplanması sadece bir dizi etkiler. Eklemde bir ağırlık hissi olabilir, eklem hareketleri kısıtlanabilir, bazen şişlik gözle görülebilir. Sıvı toplanmış diz diğer ekleme göre daha sıcaktır. Çoğu zaman dikkatli bir doktor muayenesi gerekir.

Dizkapağını çevreleyen deride şişlik ve kızarıklık, eklem sertliği ve bacağı düzleştirme veya bükme zorluğu ağrı ve hassasiyet olabilir.

4Dizde sıvı toplanması neden olur

Dizde sıvı toplanması neden olur?

Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma)
Yırtılmış ligament ve/veya kıkırdak (menisküs)
Kemik kırıkları
Bakteriyel enfeksiyonlar (septik artrit)
Prepatellar bursit
Osteoartrit (eklem kireçlenmesi)
Romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmalar
Gut ya da pseudogout hastalığı
Travmalar
Spor yaralanmalar
Kistler veya tümörler.

5Nasıl tedavi edilir

Nasıl tedavi edilir?

Enfeksiyon varsa enfeksiyonun tedavisi
Romatizmal bir hastalık varsa tedavi edilmesi
Osteoartrite bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmesi
Soğuk kompres uygulamaları
Eklemin dinlendirilmesi
Kilo varsa kilo kontrolü
Gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri
Eklemin bandajlanması.

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