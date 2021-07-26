Dizde Sıvı Birikmesi Neden Olur? Dizde Sıvı Birikmesi Belirtileri ve Tedavisi

Artrit ve bağ ya da menüsküs (dizde kıkırdak) yaralanmaları gibi bir çok sebebe bağlı olarak eklemde sıvı toplanabilir. da dahil olmak üzere şişliğin yaygın pek çok nedeni vardır.



Eklemlerimizde az miktarda sıvı var. Eklemlerde bulunan sıvı sürtünmeyi azaltan ve eklem hareketlerini kolaylaştıran bir maddedir ve eklem kapsülünün iç tarafında bulunan sinovium tarafından üretilir.



Eklem içinde ve etrafında çok fazla sıvı biriktiğinde eklem efüzyonu olur. Dizde olduğunda, genellikle dizde şişmiş diz veya su toplamış diz olarak adlandırılır.