Diz Kireçlenmesi Belirtileri Nelerdir? Diz Kireçlenmesi Nedenleri ve Tedavisi

PRP (Platelet rich plasma), kişinin kendi kanından elde edilen ve trombositten zengin plazma olarak adlandırılan bir sıvıdır. Hastadan 20 ml kan alınır, özel cihazlar ile santrifüj edilerek PRP elde edilir. Bu sıvının içinde konsantre miktarlarda büyüme ve iyileşme faktörleri bulunur. Elde edilen PRP diz içine enjekte edilir. Bu faktörler vücudun doğal iyileşme ve tamir mekanizmalarını harekete geçirir, zarar gören dokular daha hızlı bir şekilde onarılmaktadır.



Son zamanlarda popülaritesi artan kök hücre tedavisiyle de başarılı sonuçlar alınmaktadır. Kemik iliği veya yağ dokusundan alınıp hazırlanan kök hücreler, enjeksiyonla diz içine verilir. Daha sonra kök hücreler bu bölgede çalışmaya başlayarak dokuları yenilemeye başlar.



Bütün bu tedavilere rağmen hastalarda ağrı ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanma söz konusuysa cerrahi tedaviler düşünülür.