Diyette 'Yoyo Etkisi' Nedir? İşte Yoyo Etkisinden Kurtulmanın Yolları
Her gün yeniden diyete başlayıp zayıfladıktan sonra vazgeçenlerden misiniz? O zaman siz de yoyo etkisine maruz kalmış olabilirsiniz. Yapılan her diyet sonrasında hızla verilen kiloların geri alınması “yoyo etkisi” olarak bilinmekte. Zamanla obeziteye sebebiyet verebilen bu durum, metabolizma hızının düşmesine ve kilo vermenin daha da zorlaşmasına yol açabiliyor. Peki, yoyo etkisini azaltmak için neler yapmak, hangi alışkanlıkları kazanmak gerekiyor? Dahiliye Uzmanı Doktor Mehmet Emin Erdem yoyo etkisinden kurtulmanın yollarını anlatıyor.
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1
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Yoyo etkisi nedir?
Kalori kısıtlayıcı diyetler sonrasında ideal kiloya kavuşmak mümkün olabiliyor. Ancak daha sonra normale dönen yemek düzeni sebebiyle kaybedilen kilolar hızlıca geri gelebiliyor. Yoyo etkisi olarak adlandırılan bu durum ne yazık ki toplumda çok yaygın. Ayrıca bu durum sürekli devam ettiğinde obeziteye de davetiye çıkarabiliyor. Ayrıca kilo alıp verme döngüsü içinde olan fazla kilolu kişilerde Tip 2 diyabete yakalanma riskinin %80 oranında arttığı araştırma sonuçlarıyla ortaya konuyor.
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Sık sık yapılan diyetlere ara vermek etkiyi hızlandırıyor
Yoyo sendromuna zayıflamayı desteklediğini düşünülen ürünlerin, kişiye özel hazırlanmamış olan diyet programları, diyet kampları ve sonrasında sporun bırakılması gibi nedenler sebep oluyor. Bununla birlikte sık sık diyet yaparak ara vermek, düşük kalorisi bulunan diyetler sonrasında yeme ataklarına yakalanmak da yoyo sendromuna yol açan diğer nedenler arasında yer alıyor.
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Risk grubunda kadınlar öne çıkıyor
Kilo problemi, kadınlar ve erkeklerde neredeyse eşit düzeyde seyrediyor. Hızlı kilo alıp verme, kiloda dengeyi koruyamama ve yeme ataklarına yakalanarak daha fazla kilo alma durumu herkeste aynı şekilde sonuçlanabiliyor. Ancak yeni yaşam tarzını genellikle daha kolay benimseyen erkekler, spor aktivitelerini daha uzun süreler boyunca devam ettirebildikleri için yoyo etkisine kadınlara göre daha az yakalanıyor. Kilo verirken asıl hedef, yeni kiloyu yeni yaşam tarzı ve beslenme düzeniyle koruyabilmek olmalı.
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Metabolizma dengesini korumak önem taşıyor
Sık alıp verilen kilolar sebebiyle metabolizmada yavaşlamalar ve yağ dokusunda artmalar görülüyor. Bu durum bedeni etkilediği kadar, ruhsal sağlığı da etkileyebiliyor. Zayıflama ürünlerini bilinçsizce kullanmak hızlı metabolizmaya ve hızlı kalp ritmine sebep olarak vücutta çeşitli etkilerin görülmesine neden oluyor. Sık sık tuvalete çıkma, kan basıncında yükselme, adet düzensizliği, yoğun terleme ve anksiyete bu etkiler içerisinde yer alıyor. Yoyo etkisinin yaşanmasında büyük rol oynayan bu belirtileri önlemek için kişiye özel hazırlanmış beslenme düzeni ile spor aktivitelerini bir araya getirmek büyük önem taşıyor.
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Dengeli bir metabolizma için 8 mucize kural
1. Her gün 3 öğün yemek yenilmelidir.
2. Öğünler arasında en az 5 saat süre bulunmalıdır.
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3. Her öğünün 1 saatten uzun sürmemesi gerekiyor.
4. Her öğüne mutlaka programdan belirtilen protein porsiyonundan alınacak bir yada iki lokma ile başlanmalıdır.
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5. Her öğünde tek bir protein tüketilmeli ve bir öğünde yenen protein başka öğünde tüketilmemelidir.
6. Son beslenme öğünü en geç saat 21:00'da bitirilmelidir.
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7. Günlük belirlenmiş su miktarı bütün güne yayılarak içilmelidir. (Kilo başına 35 ml)