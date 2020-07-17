Diyetle Bölgesel Kilo Verilebilir mi?

KOL VE SIRT YAĞLARI DA ERİR Basen ve göbek bölgesi gibi kol, alt bacak ya da sırt bölgesindeki yağlar da erir. Önemli olan toplam yağ oranının kişiye özel yeterli ve dengeli bir beslenme listesiyle ideale düşürülmesi ve bunun yanında sporun da bir rutin halini almasıdır. Düşünülenin aksine doğru bir diyetle yüz küçülmeden basen ya da bacak bölgesindeki yağlardan da kurtulmak mümkündür. Eğer yaptığınız diyete yüzünüz zayıflıyorsa doğru bir diyet uygulamamışsınız demektir.