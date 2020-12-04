Diyetin İlk Haftasına Dikkat! 'Açlık Modu' Size Engel Olmasın

Uzun süreli yüksek kalori kısıtlamasından kaçının Yüksek kalori kısıtlamasını içeren diyetleri uzun süre uyguladığınızda vücut kendini korumaya almak amacıyla harcadığı enerjiyi azaltıyor. Dolayısıyla bazal metabolizma hızınız yavaşlıyor ve aynı zamanda açlık hissinizi artırarak sizi daha fazla yemeğe teşvik ediyor ve diyetin sürdürülebilirliğini azaltıyor. Tüm bu etkiler birleştiğinde siz ne kadar çabalasanız da kilo veremiyor ve pes ediyorsunuz.