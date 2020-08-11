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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Diyet Yapmak Cildi Nasıl Etkiliyor?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock

Diyet Yapmak Cildi Nasıl Etkiliyor?

Diyet yaparken unutmamanız gereken önemli bir durum var; yaptığınız diyetin cildinizi nasıl etkilediği…

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Cilt sağlığı dışarıdan kullandıklarınız kadar içeriden cildinizi beslediklerinizle de ilgilidir. Tek tip besine dayalı diyetler, dengesiz, gereğinden az besin öğesi içeren yetersiz diyetler zamanla cildinizin solmasına ve direncini kaybetmesine neden olur. Bu durumda dış etkenlere karşı hassasiyeti artar ve cilt sorunları ortaya çıkar. Tüm bunlara zemin hazırlamamak adına cilt güzelliğinizi koruyacak hatta daha da iyileştirecek diyet tüyoları;

2Renkli beslenmeden vazgeçmeyin
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Renkli beslenmeden vazgeçmeyin

Tabağınız ne kadar renkli ise o kadar sağlıklı demektir. Ana öğünlerde tabağınızın yarısı bulunduğunuz aya uygun yeşil, kırmızı, turuncu, mor, beyaz sebzelerle dolu olmalı. Bu sayede vücudunuza alacağınız çok çeşitli vitamin ve minerallerle cilt güzelliğiniz korunacaktır.

3Sağlıklı yağları tercih edin
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Sağlıklı yağları tercih edin

Diyet yaparken yeterli yağ alımı sağlanmazsa cilt kurur ve mat bir görünüme sahip olur. Ceviz, fındık, badem, keten tohumu ve yağı, çörek otu, halis zeytinyağı, yağlı balıklar uygun miktarda mutlaka diyette yer almalıdır.

4Kırmızı-mor meyveler bir mucize
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Kırmızı-mor meyveler bir mucize

Cilt güzelliği denince akla kırmızı mor meyveler gelmeli. İçerdikleri bol miktarda antioksidan bileşikler sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirirler. Siyah üzüm, böğürtlen, yaban mersini, mor erik, ahududu, kiraz, çilek içerdikleri E ve C vitamini ile cilt hücrelerini korur.

5Dengeli beslenmek şart
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Dengeli beslenmek şart

Her zaman olduğu gibi diyet yaparken de dengeli beslenmek şart! Et, süt, sebze ve tahıl grubu bir arada tüketildiğinde alınan besin öğelerinin vücutta emilimi ve kullanılabilirliği daha fazla oluyor.

Kaliteli protein kaynağı olan yumurta her gün beslenmede mutlaka yer almalıdır.

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Cilt hücrelerinin yapısını bozan şeker, hamurlu gıdalar ve yağlı yemekler yerine şekersiz, ev yapımı, tam tahıllı ürünler ve ızgara, fırın, buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

Güneşe maruz kalınacak günler yüksek faktörlü güneş kremi mutlaka kullanılmalıdır.

Egzersiz genel vücut sağlığı kadar cilt içinde önemlidir. Düzenli egzersize devam edin.

7Yeterli sıvı alımı
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Yeterli sıvı alımı

Cilde ihtiyacı olan esnekliği veren nem yani sudur. Dışarıdan uygun nemlendirici krem sürmenin yanında da bol sıvı tüketimi önemlidir. Özellikle günde en az 12 bardak su içilmesi cildin parlaklığını artıracaktır. Bunun yanında 2-3 fincan yeşil çay içilmesi cilt güzelliğini artırır.

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