Diyet Yaparken Tatlı Tüketmenin Yolları

Sütlü tatlılardan yardım alın Sütlü tatlılar, hamur ve şerbetli tatlılara oranla daha az kalori içerir. Aynı zamanda içeriğinin yoğunluğu süt olduğu için besleyici özelliklere de sahip. Sütlü tatlılar düşük enerjiye sahip olduğu için kan şekerinde fazla dalgalanmaya da sebep olmazlar. Bu özelliği ille kilo verme sürecinde iyi bir destek olarak görülebilirler. Ancak yine belirtelim, doğru porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketildiği zaman bu işi görürler.