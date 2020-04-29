Diyet Yaparken Tatlı Tüketmenin Yolları

Diyet yapanların birçoğunun en zorladığı konu tatlının yasaklanması oluyor. Bu yasaklar ise tatlı krizlerinin yaşanmasına ve diyetin bozulmasına neden olabiliyor. Diyet yaparken de tatlı tüketmenin yolları olduğunu söylesek?
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1
Tatlı, özellikle Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Çayın, kahvenin yanında, yemekten sonra, canımız sıkıldığında tatlı yiyoruz. Çok fazla tüketildiğinde kilo alımına sebep olan tatlı, nadir zamanlarda tüketildiğinde ise diyette motivasyonu arttırıyor.
2
Diyet stresini azaltıyor
Diyet yaparken tatlının tamamen yasaklanması kilo vermeyi daha zor hale getirebiliyor. Gün içinde yaşanan tatlı krizleri ihtiyaç doğrultusunda giderilmezse kişi daha fazla yeme eğilimi gösterebiliyor ve sonra da diyeti bırakıyor.
3
Burada önemli olan nokta hangi tatlının, ne zaman ve hangi miktarda tüketileceğini bilmek. Tatlı kontrollü tüketildiği zaman diyet yaparken oluşan olumsuz ruh halini ve stresi azaltabiliyor.
4
Sütlü tatlılardan yardım alın
Sütlü tatlılar, hamur ve şerbetli tatlılara oranla daha az kalori içerir. Aynı zamanda içeriğinin yoğunluğu süt olduğu için besleyici özelliklere de sahip. Sütlü tatlılar düşük enerjiye sahip olduğu için kan şekerinde fazla dalgalanmaya da sebep olmazlar. Bu özelliği ille kilo verme sürecinde iyi bir destek olarak görülebilirler. Ancak yine belirtelim, doğru porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketildiği zaman bu işi görürler.
5
Şekersiz pişirin
Diyet yaparken yemeklerinizi ve tatlılarınızı kendiniz pişirin. Böylece içeriği ile dilediğiniz gibi oynayabilir, gereksiz kalori almadan istediğiniz besini tüketebilirsiniz.
6
Tatlıları pişirirken rafine şeker yerine alternatifler kullanın. Hindistan cevizi şekeri, hurma şekeri, bal, pekmez veya meyveler kullanarak rafine şekeri uzaklaştırın. Böylece tatlıları gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
7
Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise tatlı yaparken kullanacağınız sütün yağ oranı. Yağ oranı yüksek sütler yerine yağsız olanları tercih edebilir, süt şekerinden de uzak durmak isterseniz laktozsuz sütleri kullanabilirsiniz.
8
Tok karna tatlı tüketmeyin
Diyet yaparken hangi tatlıyı yiyeceğiniz kadar, ne zaman yiyeceğiniz de oldukça önemli. Uzmanlar, tatlı tüketmek için en ideal zamanın yemeklerden birkaç saat öncesi ya da sonrası olduğunu söylüyor.