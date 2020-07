Diyet Sürecinde Yapılan 8 Hata

Hata: Her gün tartılmak Doğrusu: Diyete çok motive başlayarak her gün tartılmak ve her gün tartıda kilo kaybı görmeyi beklemek yapılan en yaygın hatalardan biri. Kilo vücutta sıvı dalgalanmalarından ve yemeklerin sindirilme durumundan etkileniyor. Kadınlarda hormonal değişiklikler de su tutulumuna neden olabiliyor. Ayrıca diyetle birlikte ağır egzersizlere başlamak su tutulumu ve kas kazanımı gibi sonuçlara yol açabiliyor. Tüm bunlar nedeniyle tartıda aynı kiloda görünmemiz motivasyon kaybına ve diyeti bırakmaya neden olabiliyor. Haftada 1 kez veya 10 günde 1 kez, aç karnına çıplak veya hafif kıyafetlerle tartılmanız ise en doğru yöntemdir.