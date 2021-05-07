Dispepsi Nedir, Neden Olur? Dispepsi Belirtileri

Dispepsi, pek çok kişide görülen bir rahatsızlık. Halk arasında hazımsızlık olarak bilinen bu durum altta yatan bir problemin bir belirtisi olabilir. Peki dispepsi nedir, neden olur? İşte dispepsi belirtileri...
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1
Hazımsızlık olarak da bilinen dispepsi, sık karşılaşılan bir durum olduğu için çoğu zaman önemsenmeyebiliyor. Ancak dispepsi, kendi başına bir hastalık olmaktan ziyade altta yatan bir rahatsızlığında belirtisi olabilir.
2
Dispepsi nedir?
Dispepsi, karnın üst bölgesine yerleşmiş olan şişlik, bir aydan fazla süredir devam eden ağrı, geğirme ve gaz çıkartmayla seyreden şikayetler olarak tanımlanabilir.
Neden olur?
Bu duruma neden olan hastalıklar şöyle sıralanabilir; ülser, kronik pankreatit gastro-özofageal reflü (GERD) (asitli mide içeriğinin yemek borusuna geçmesi), tiroid hastalığı, mide hastalıkları (gastritten, ciddi hastalıklara kadar her türlü mide hastalığı), sindirim sistemi hastalıkları, gastroparezi (midenin normal boşalmaması durumu), mide enfeksiyonları, irritabl bağırsak sendromu, hamilelik, bir oturuşta çok fazla, hızlı ve yağlı yemek, fazla alkol alımı, stres ve yorgunluk, mide asidi fazlalığı, yemek yerken aşırı hava yutulması.
Ayrıca aşırı alkol kullanımı, mideyi tahriş eden ilaçlar, sindirim kanalında ülser gibi bozukluklar ve endişe hali ya da depresyon gibi duygusal sorunlar riski artıran faktörlerdir.
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Dispepsi belirtileri nelerdir?
- Mide yanması - Karın ağrısı - Şişkinlik - Geğirme ve gaz - Bulantı ve kusma - Ağızda acımsı veya asitli tat
Belirtileri bazı stresli zamanlarda artabilir. Dispepsiyle birlikte göğüs alt bölgesinde bir yanma şikayeti de oldukça sık karşılaşılabilir. Kadın ve erkeklerde her yaş grubunda da görülebilir.
4
Tedavisi
Dispepsi belirtileri varsa altta yatan nedeni öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Çünkü dispepsi geniş bir kavramdır, altında çeşitli hastalıklar gizlenebilir. Bu nedenle altta yatan başka hastalıklar araştırılır. Hastalığın tanısı için kan testi ve görüntüleme tetkikleri istenebilir. Ayrıca bu sorun bir hastalıktan çok bir semptom olduğundan, tedavisi genellikle altta yatan nedene bağlıdır.