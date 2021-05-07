Dispepsi Nedir, Neden Olur? Dispepsi Belirtileri

Dispepsi nedir? Dispepsi, karnın üst bölgesine yerleşmiş olan şişlik, bir aydan fazla süredir devam eden ağrı, geğirme ve gaz çıkartmayla seyreden şikayetler olarak tanımlanabilir.



Neden olur?



Bu duruma neden olan hastalıklar şöyle sıralanabilir; ülser, kronik pankreatit gastro-özofageal reflü (GERD) (asitli mide içeriğinin yemek borusuna geçmesi), tiroid hastalığı, mide hastalıkları (gastritten, ciddi hastalıklara kadar her türlü mide hastalığı), sindirim sistemi hastalıkları, gastroparezi (midenin normal boşalmaması durumu), mide enfeksiyonları, irritabl bağırsak sendromu, hamilelik, bir oturuşta çok fazla, hızlı ve yağlı yemek, fazla alkol alımı, stres ve yorgunluk, mide asidi fazlalığı, yemek yerken aşırı hava yutulması.



Ayrıca aşırı alkol kullanımı, mideyi tahriş eden ilaçlar, sindirim kanalında ülser gibi bozukluklar ve endişe hali ya da depresyon gibi duygusal sorunlar riski artıran faktörlerdir.