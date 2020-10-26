Diş Fırçalamak Koronavirüsten Korur mu?

Genel sağlığın başlangıcı olarak bilinen ağız hijyeni koronavirüs salgınıyla birlikte daha da önem kazandı. Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, diş fırçalamanın koranavirüsle mücadelede önemini anlattı.
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Dişleri düzenli fırçalamak, ağız gargaraları kullanmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimalini azaltabilir.
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Kesin yargılara varamasak da bununla ilgili varsayımlarda bulunabiliriz. Daha geniş çaplı araştırmaların yapılması lazım. Bilim insanlarından böyle yayınlar çıkmaya başladı ama kesinlik için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Ağız hijyeni genel sağlığın başlangıcıdır. Ağızdaki bakteriler sadece ağzı boşluğuyla sınırlı kalmaz ve bütün vücudumuza yayılır. Biz koronavirüsün de ağızdaki damlacıklar yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dişleri düzenli fırçalamak, antibakteriyel, antiviral, anti mikrobiyal ağız gargaraları kullanmak, dişlerimizi, ağzımızı temiz tutmak ağızdaki bakteriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de bulaş riski ihtimali azalabilir.
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GARGARALAR 8 SAAT ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gargaranın günde en az 1 sefer, sabah kalktığında evden çıkmadan önce yapılmasını öneriyoruz. Diş fırçalamanın etkisi yaklaşık 2-3 saat sürer ama özellikle klorheksidin içeren gargaraların 8 saate kadar antimikrobiyal etkisini sürdürdüğü biliniyor.
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DİŞ MACUNU İÇERİĞİNE DİKKAT
İçerisinde sodyum sülfat, potasyum nitrat, triklosan, klorheksidin içeren diş macunları ön plana çıkmalı. Diş eti hastalıklarını önleyici gibi ibareler içeren diş macunlarında yine antimikrobiyal miktar daha fazla olduğu için onları kullanabilirsiniz.
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Ebeveynlerin parmaklarına takılan parmak fırçalar var ve bunlarla çocuklarının dişlerini mutlaka fırçalamalılar. Diş etlerine masaj yapıp oradaki kan dolaşımını artırmalılar. 2 yaşına kadar çocuklara florürlü diş macunu önermiyoruz. Büyüdükçe florür oranı artan diş macunları kullanacaklardır. Çocuklar için ‘dişlerini fırçalamıyor’ ibaresini kabul etmiyoruz.
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KLORHEKSİDİN KORONAVİRÜS İÇİN ETKİLİ BİR FORMÜL
Klorheksidin gargaralar özellikle bu süreçte çok ön plana çıktı. Çünkü özellikle bu madde için antimikrobiyal kavramı kullanılır. Sadece antibakteriyel değil aynı zamanda antiviraldir ve mantarlara karşı da etkilidir. Bu dönem için kıymetli bir formül diyebiliriz. Klorheksidin emdirilmiş diş ipleri satın alınabilir, ya da bu gargaralara kendi diş iplerinizi batırabilirsiniz. Ağız pastillerinde de bulunabilir.
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MİSVAK MİKROP TUTMAYA DAHA ELVERİŞLİ
O zamanlar, bu zamanlara göre daha organik gıdalarla besleniliyordu. Beslenme şartları tamamen farklıydı. Günümüzde oldukça şekerli, yumuşak gıdalar tüketiyoruz. Bu yüzden misvak tek başına ağız hijyeni için artık yeterli bir ürün değil. Bunun en önemli nedeni de bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmiş olmasıdır. Misvakı temizlemesi her zaman biraz daha zordur. Organik bir ürün olduğu için de zamanla mikrop tutmaya daha elverişlidir. Yapısından dolayı su emer, bu yüzden günümüzdeki profesyonel diş fırçalarına kıyasla daha zayıf bir ürün olarak karşımıza çıkar.