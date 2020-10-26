Diş Fırçalamak Koronavirüsten Korur mu?

MİSVAK MİKROP TUTMAYA DAHA ELVERİŞLİ O zamanlar, bu zamanlara göre daha organik gıdalarla besleniliyordu. Beslenme şartları tamamen farklıydı. Günümüzde oldukça şekerli, yumuşak gıdalar tüketiyoruz. Bu yüzden misvak tek başına ağız hijyeni için artık yeterli bir ürün değil. Bunun en önemli nedeni de bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmiş olmasıdır. Misvakı temizlemesi her zaman biraz daha zordur. Organik bir ürün olduğu için de zamanla mikrop tutmaya daha elverişlidir. Yapısından dolayı su emer, bu yüzden günümüzdeki profesyonel diş fırçalarına kıyasla daha zayıf bir ürün olarak karşımıza çıkar.



Fotoğraflar: Pexels, İstock