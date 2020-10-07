Dior 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Tamamen kadınlardan oluşan bir koro, mekanı hem güzel armonilerle hem de duygusal, ritimli vokal yürüyüşlerle doldurarak, kadınların karşılaştığı mücadeleleri yansıtan bir ambiyans canlandırdı. Chiuri ayrıca, Susan Sontag ve Virginia Woolf'un tasarımlarında etkili olduğunu belirtti.