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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Dior 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
Koleksiyonlar
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid UK

Dior 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Dior; Paris Moda Haftası kapsamında Tuilleries Bahçesi’nde 2021 İlkbahar/Yaz “Cathedral of Poetry” defilesini gerçekleştirdi.

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Yaratıcı yönetmen Maria Grazia Chiuri, COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bu günleri ilkbahar yaz kreasyonuna katarak yeni normali hayatımıza almayı hedefliyor.

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Marka basın bülteninde "Davranışları, alışkanlıkları ve ritüelleri kökten değiştiren bir kriz döneminden geçiyoruz" dedi. "Bedensel tavırlarımız gibi ruhumuz da değişti. Bildiğimiz moda kavramı sorgulandı."

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Ve bu yüzden şovu dinsel bir şovdan farklı olmayan bir deneyimdi. Jardin des Tuileries'de kurulmuş bir çadır olan Dior katedralinde, Chiuri sahneyi çeşitli kadın sanatçılarla doldurdu.

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Lucia Marcucci'nin yarattığı fotografik kolajları kullanarak, vitray sanatını yeniden yorumlamakla kalmadı, aynı zamanda giysilerde de İtalyan avangardının yumuşak patchwork eşarplar ve kontrast oluşturan kumaşlardan kesilmiş çalışmaları sergiledi.

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Tamamen kadınlardan oluşan bir koro, mekanı hem güzel armonilerle hem de duygusal, ritimli vokal yürüyüşlerle doldurarak, kadınların karşılaştığı mücadeleleri yansıtan bir ambiyans canlandırdı. Chiuri ayrıca, Susan Sontag ve Virginia Woolf'un tasarımlarında etkili olduğunu belirtti.

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Podyum, yüksek dereceli bir terapi seansı niteliğindeydi: Havadar, şifon elbiseler podyum boyunca süzüldü, dantel sütyenlere kadar açık yakalar ve şambray kumaşıyla Shibori'den ilham alan batik boyamalı rahat kimonolar, 1957'de Japonya için Dior silüetlerinin yeniden yorumlanması, baştan aşağı gözler önüne serildi.

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Siluetler özgürce bedenden uzaklaştı ve gösteri, bolca boş vakti olan lüks bir kadın figürünü sergiledi.

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Dior 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

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Dior 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Fotoğraflar: Backgrid UK

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