Dinlenirken Bile Yağ Yaktıran 10 Mucizevi Besin

Yeşil Çay: American Journal of Clinical Nutrition yayımladığı raporda gün içinde birkaç fincan yeşil çay içmenin bir tip fitokimyasal olan kateşin içeriği sayesinde metabolizmayı etkilediğini, yağ oksidayonu ve termogenezisi artırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunun özellikle kafeine duyarlı kişiler için ideal bir seçenek olmadığını da ekledikleri raporda böyle bir sorunu olanlar için, yeşil çayda bulunan kateşin türü olan, EGCG’yi konsantre dozda içeren bir supleman almayı deneyebilecekleri şeklinde bir öneride bulunmuşlardır.