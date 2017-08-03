Kilo vermek için ‘’sihirli bir yöntem’’ yoktur, ancak tükettiğiniz bazı besinler yağ yakımına diğer besinlere göre daha fazla etki ederek bu hayaliniz için size yardımcı olabilir. İşte yağ kaybına yardımcı olabileceği araştırmalar tarafından gösterilmiş 10 besin...
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1
Dinlenirken Bile Yağ Yaktıran 10 Mucizevi Besin
Eğer diyetinizde tükettiğiniz besinlere, yeterli fiziksel aktivite yapmaya, yeterli süre uyumaya, yeterli su tüketimine ve tükettiğiniz porsiyon miktarlarına iyi dikkat ederseniz kilo vermemeniz için hiçbir neden yoktur.
2
Yeşil Çay:
American Journal of Clinical Nutrition yayımladığı raporda gün içinde birkaç fincan yeşil çay içmenin bir tip fitokimyasal olan kateşin içeriği sayesinde metabolizmayı etkilediğini, yağ oksidayonu ve termogenezisi artırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunun özellikle kafeine duyarlı kişiler için ideal bir seçenek olmadığını da ekledikleri raporda böyle bir sorunu olanlar için, yeşil çayda bulunan kateşin türü olan, EGCG’yi konsantre dozda içeren bir supleman almayı deneyebilecekleri şeklinde bir öneride bulunmuşlardır.
3
Tam Tahıl:
Yıkılmak için verdiğinin iki katı kaloriye neden olan tam tahıl mı yoksa sizin için laboratuvarda yıkımı çoktan gerçekleşmiş işlenmiş ürünler mi? Doğru seçeneği tercih ettiğinizi varsayarsak, bu durumda mutfağınızda kahverengi pirinç gibi tam tahıl ürünlerini kullanmak akıllıca bir seçim olacaktır.
4
Hindistan Cevizi Yağı:
Hindistan cevizi yağı, yağ yakıcı bir etkiye sahip. Bu etkisini de tamamen, vücutta yağ olarak depolanmak yerine enerji olarak kullanılan orta zincirli trigliserid içeriyor olmasına borçlu.
5
Yağsız Et:
Protein termojenik bir etkiye sahiptir, bu da yediğiniz diğer besinlerle karşılaştırıldığında daha çok kalori yakmak anlamına gelmektedir. Eğer sizde daha az kalori alıp daha çok kalori yakmak istiyorsanız tercihinizi tavuk göğsü gibi beyaz etlerden yana kullanabilirsiniz.
6
Acı Biber:
Jalapenos ve chilis gibi acı biberler yağ yakıcı etkiye sahip olabileceği düşünülen kapsaisin içerir. Araştırmalar kapsaisinin erkeklerde ve kadınlarda yağları okside ederek karın çevresini incelttiğini göstermiştir. Kapsaisinin dinlenme metabolik hızını artırdığı, böylece vücudunuzun dinlenme anında yağ ve kalori yakımını artırdığı da tespit edilmiştir.
7
Mercimek:
Mercimek, demir içeriği çok yüksek bir besindir. Eğer vücudunuz için elzem demir gibi bir besin ögesi eksikliğine sahipseniz, metabolizmanız olması gerektiği gibi çalışmaz ve bunun sonucunda yavaşlar.
8
Muz:
Muz ve kurubaklagil gibi besinlerde bulunan dirençli nişastanın vücuttaki yağ oranı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Nişasta bağırsaklarda bulunan iyi bakteriler tarafından yağ asidine dönüştürülür ve yemek sonrası yağları metabolize edip birikmesini önleyerek uzun vadede obezitenin azalmasına yardımcı olur.
9
Badem:
Badem ve diğer yağlı tohumlar içerdikleri protein sayesinde, metabolizma hızını artırma etkisi olan kasların yapımına yardım eder.
10
Brokoli:
Brokoli, fitokimyasal bir besin ögesi olan sülforafan içeriği sayesinde aynı zamanda yağ hücrelerinin yakımına da yardımcı oluyor.
11
Avokado:
Avakado yüksek yağ içeriğine sahip bir besindir, iyi haber ise bu yağların yapısının tekli doymamış olmasıdır. Yeni araştırmalar doymamış yağ tüketen kişilerde karaciğer ve karında daha az yağ depolandığını göstermiştir.