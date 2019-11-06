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GeriKişisel Bakım Dermaroller Nedir? Dermaroller Nasıl Kullanılır?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Dermaroller Nedir? Dermaroller Nasıl Kullanılır?
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Dermaroller Nedir? Dermaroller Nasıl Kullanılır?

Kozmetik dermatolojide etkin tedavilerden biri de “Dermaterapi” olarak da isimlendirilen dermaroller uygulamasıdır. Dermaroller cilt sağlığı, yaşlanma karşıtı kullanımının yanında saç dökülmesi tedavisinde de uygulanan neştersiz güzellik sağlayan bir mikro iğneleme yöntemidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Ayabakan dermaroller'ları ve nasıl kullanıldıklarını anlattı...

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Dermaroller üzerinde minik iğnecikler olan cilt üzerinde gezdirilerek uygulanan bir silindirdir. Cilt yüzeyine temas eden iğneler, derinin alt tabakasına mikro kanallar açar.

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Bu uyarı etkisi ile derimizde hücre yenilenmesi, kollajen ve elastin liflerin üretimi arttırılmış olur. Ayrıca bu açılan kanallar yardımıyla kullanılan kozmetiklerin ve cilt gençleştirici serumların büyük oranda emilimi sağlanır.

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Dermaroller ile uygulanan antioksidan maddeler, hyaluronik asit ve vitaminler, derimizi erken yaşlanma belirtilerinden korur; oluşan yaşlanma belirtilerini onarırlar.

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Dermaroller uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur doğru cihaz ve iğne ucu seçimidir. Evde kullanılan dermaroller 0,25 mm uzunluktaki cihazlardır. Haftada iki kez cilt yenileyici ürünlerle birlikte kullanılabilir. İşlem öncesi cihaz sıcak su ile temizlenilmelidir.

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Daha uzun iğneler için dermatoloji doktoruna danışılarak seçim yapılmalıdır. Ayrıca deri kanseri, aktif sivilceler, sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarında, alerjik hassas ciltlerde kullanılmaması riskli durumlarda cilt doktoruna gidilmesi gerekir.

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Dermaroller işlemi uygulama alanına göre ortalama 15-20 dk. sürer. 2-6 hafta aralıklarla uygulanabilen yöntemin sonuçlarının iyi olabilmesi için en az 5-6 seans yapılması gerekmektedir.

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Dermaroller sonuçlarını gözlemlemek için en az 3 ay beklenmelidir. Kimyasal peeling, mikrodermabrazyon ve fraksiyonel lazerler gibi diğer dermatolojik tedavi yöntemleri ile birlikte de yapılabilir. Bu yöntemler belirli aralıklarla beraber uygulandığında cilt gençleşir; daha canlı daha diri ve sağlıklı cilt ve saç yapısına kavuşulur.

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