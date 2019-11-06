Dermaroller Nedir? Dermaroller Nasıl Kullanılır?

Dermaroller sonuçlarını gözlemlemek için en az 3 ay beklenmelidir. Kimyasal peeling, mikrodermabrazyon ve fraksiyonel lazerler gibi diğer dermatolojik tedavi yöntemleri ile birlikte de yapılabilir. Bu yöntemler belirli aralıklarla beraber uygulandığında cilt gençleşir; daha canlı daha diri ve sağlıklı cilt ve saç yapısına kavuşulur.