MAHMURE ÖZEL
Dermaroller Nedir? Dermaroller Nasıl Kullanılır?
Kozmetik dermatolojide etkin tedavilerden biri de “Dermaterapi” olarak da isimlendirilen dermaroller uygulamasıdır. Dermaroller cilt sağlığı, yaşlanma karşıtı kullanımının yanında saç dökülmesi tedavisinde de uygulanan neştersiz güzellik sağlayan bir mikro iğneleme yöntemidir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Ayabakan dermaroller'ları ve nasıl kullanıldıklarını anlattı...
Dermaroller üzerinde minik iğnecikler olan cilt üzerinde gezdirilerek uygulanan bir silindirdir. Cilt yüzeyine temas eden iğneler, derinin alt tabakasına mikro kanallar açar.
3