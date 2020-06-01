Depresyonun 15 Önemli Nedeni!

Eşten veya sevgiliden ayrılma Birçok kişi bu durumlarda, olan düzeninin bozulması sonucu sıkıntı yaşar. Alışkanlıkları ve beraber yapılan bir sürü etkinliği ve belki de en önemlisi bir kişinin sevgisini kaybetmek kişi için zorluk yaratır.