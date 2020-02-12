Depresyonu Yenmek İçin Beslenme Tüyoları

Hepimiz zaman zaman farklı nedenlerle depresif bir ruh haline girebiliriz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen antidepresanlara koşmanıza gerek yok. Bilimsel olarak faydası gösterilmiş sağlıklı ve dengeli bir diyet ve düzenli egzersiz uygulamalarının artık depresyon gibi pek çok duygu durum bozukluklarında koruyucu ve hatta tedavi edici bir rolü olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmet Tamer, depresyondan koruyacak besinleri anlattı.