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Geriİyi Yaşam Depresyon İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki Farklar
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Depresyon İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki Farklar
İyi Yaşam
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels

Depresyon İle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki Farklar

Enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve kendini geri çekme şeklinde ortaya çıkan tükenmişlik sendromu, çoğunlukla depresyonla karıştırılabiliyor. Tükenmişlik sendromunu depresyondan ayıran en önemli özelliğin çalışma hayatıyla ilgili olduğunu belirten uzmanlar, “Depresyon, çalışma hayatıyla ilişkili bir kavram değildir ve her türlü yaşamsal olaydan kaynaklanabilir. Oysa tükenmişliğe neden olan sadece iş yaşamıdır” uyarısında bulunuyor.

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Uzman Klinik Psikolog Gülçin Şenyuva, tükenmişlik sendromu ile depresyonun birbiriyle çok karıştırıldığını söyledi, aralarındaki farkları anlattı.

2Enerji kaybı ve motivasyon eksikliği
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Enerji kaybı ve motivasyon eksikliği

Tükenmişlik sendromun “profesyonel bir kişinin mesleğinin anlamı ve amacından kopması, hizmet verdiği insanlar ile artık gerçekten ilgilenemiyor olması” biçiminde tanımlanıyor. Tükenmişliğin ana özellikleri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğerlerine karşı negatif tutum ve aktif olarak diğerlerinden geri çekilmeyi içerir. Tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık hissi olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır.

3Tükenmişlik sendromunun üç boyutu var
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Tükenmişlik sendromunun üç boyutu var

1. Duygusal tükenme; kişinin yaptığı iş nedeniyle emosyonel olarak kendini aşırı yüklenmiş, tükenmiş hissetmesidir ve tükenmişliğin en önemli belirleyicisidir.

2. Duyarsızlaşma; kişinin hizmet verdiklerine karşı –bu kişilerin birer birey olduklarını dikkate almaksızın- duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar sergilemesidir.

3. Kişisel başarısızlık hissi; sorunun başarı ile üstesinden gelememe ve kendini yetersiz görme olarak tanımlanır.

4Tükenmişlik sendromunda 6 belirtiye dikkat
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Tükenmişlik sendromunda 6 belirtiye dikkat!

Yorgunluk: İlk aşamalarda sıradan bir yorgunluk gibiyken tükenmişlik ilerledikçe, gündelik işleri sürdürmek hatta kişisel bakımını sağlamaya kadar gidebilen işlevsellikte bozulma görülebilir.

Uykusuzluk: Artmış strese bağlı olarak tükenmişlik yaşayan kişi, yorgun hissetmesine karşın uykuya dalmakta zorlanabilir ya da uyandığında dinlenmiş hissetmeyebilir.

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Unutkanlık, dikkat dağınıklığı: Stresle beraber tükenmişliğin erken aşamalarında ortaya çıkan bir belirtidir. Tükenmişlik ilerledikçe unutkanlık ve dikkat sorunları kişinin işini yapmasını engelleyebilmektedir.

Bedensel şikâyetler: Göğüste daralma hissi, çarpıntı, boğazda daralma, kolay irkilme, baş, omuz, karıncalanma ve gastrointestinal sorunlar gibi bedensel stres bulguları gözlenebilir.

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Sık hastalanma: Kronik stres nedeniyle bağışıklık sistemi sorunlarına veya hastalıklarına zemin hazırlar.

Ruhsal tepkiler: Sinirlilik, depresif duygulanım, keyif alamama, çaresizlik hissi, karamsarlık, hastalara karşı duyarsızlık ve özsaygının azalması gibi bulgular görülebilir.

7Tükenmişliğin aşamaları var
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Tükenmişliğin aşamaları var

- Kişinin kendini kanıtlamaya dair ihtiyacı

- Daha çok çalışma

- Kendi gereksinimlerini ihmal etme

- Çatışma ve gereksinimlerin yer değiştirmesi

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- İş dışı gereksinimler için hiç zaman kalmayışı

- Sorunun inkârının daha da artması, düşünce ve davranış esnekliğinde azalma

- Geri çekilme, hedefsizlik, boş vermişlik

- Davranışsal değişiklikler, psikolojik tepkiler

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- Duyarsızlaşma

- İçte boşluk hissi, kaygı

- Anlamsızlık duygusu ve ilgi kaybının derinleşmesi

- Hayatı tehdit edebilecek düzeyde fiziksel yıpranma

10Tükenmişlik sendromu ve depresyon birbirinden farklı
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Tükenmişlik sendromu ve depresyon birbirinden farklı

Tükenmişlik sendromu depresyonla karıştırabiliyor. Depresyon ve tükenmişlik sendromunun benzer belirtileri olmasına rağmen farklı sorunlardır. Tükenmişlik sendromu ve depresyon arasındaki ilişki araştırıldığında tükenmişliğin depresyonla ilişkili olduğu ancak kendine özgü özelliklerin olduğu ve tükenmişliğin depresyonun bir alt tipi olmadığı belirlenmiştir.

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Depresyonu tükenmişlikten ayıran en önemli özellik, depresyonun çalışma hayatıyla ilişkili bir kavram olmaması ve her türlü yaşamsal olaydan kaynaklanabilmesidir. Oysa tükenmişliğe neden olan sadece iş yaşamıdır. Çalışmalarda duygusal tükenme ile depresyon arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kişide var olan depresyonun iş ortamını olumsuz yönde etkileyerek tükenmişliğin daha da artmasına neden olabileceği bilinmektedir.

12Depresyon belirtileri
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Depresyon belirtileri

Depresyon, tüm yaş gruplarında en sık rastlanan psikiyatrik rahatsızlıklardan biridir. Depresyonun bilişsel, fizyolojik-davranışsal ve duygusal belirtileri vardır.

Bilişsel belirtileri: Konsantrasyon sıkıntıları, kararsızlık, öz saygının azalması, umutsuzluk, intihar düşünceleri gibi belirtiler kapsamaktadır.

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Fizyolojik ve davranışsal belirtileri: Uyku ve iştah problemleri, psiko-motor problemler, yorgunluk, hafıza problemleri gibi belirtiler kapsamaktadır.

Duygusal belirtileri: Üzüntü, çöküntü, durgunluk, isteksizlik, umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlik gibi belirtiler kapsamaktadır.

14Belirtiler iki hafta sürüyorsa dikkat
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Belirtiler iki hafta sürüyorsa dikkat!

Belirtilerin en az iki hafta süreyle hemen hemen her gün olması durumunda depresyon tanısı konulabiliyor. Depresyonun tedavisi için farmakolojik tedaviler, elektro konvülsif tedaviler ve psikoterapiler yer almaktadır. Psikoterapi sürecinde çeşitli kognitif ve davranışçı teknikler kullanılarak bilişsel, duygusal ve davranışsal depresif yapılanma değiştirilir. Kanıta dayalı araştırmalar, KDT'nin depresyon tedavisinde etkili bir terapi olduğunu göstermektedir.

15Depresyon, tedavi edilmelidir
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Depresyon, tedavi edilmelidir

Depresyon belirtilerinin olması ve kişinin yaşamını belirgin olarak etkilemesi halinde mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavide amaç akut dönemde iyilik halinin sağlanması, sürdürme döneminde iyilik durumunun devamı, idame döneminde yeniden hastalanmasının engellenmesidir.

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