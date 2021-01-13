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Demir Gibi Bir Bağışıklık İçin Bunları Sofranızdan Eksik Etmeyin
İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde sadece koronavirüse değil birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız şart! Bunun için de doğru beslenip, iyi uyuyup, egzersiz yapmamız, stresimizi yönetmemiz gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Yusuf Öztürk, “Güçlü bağışıklık için D vitamini, çinko, C vitamini, Omega-3, alfa lipoik asit, beta glukan, kara mürver ve propolis takviyelerini doktorunuza danışarak alabilirsiniz” diyor.