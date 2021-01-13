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GeriBeslenme Önerileri Demir Gibi Bir Bağışıklık İçin Bunları Sofranızdan Eksik Etmeyin
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Demir Gibi Bir Bağışıklık İçin Bunları Sofranızdan Eksik Etmeyin
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

Demir Gibi Bir Bağışıklık İçin Bunları Sofranızdan Eksik Etmeyin

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde sadece koronavirüse değil birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız şart! Bunun için de doğru beslenip, iyi uyuyup, egzersiz yapmamız, stresimizi yönetmemiz gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Yusuf Öztürk, “Güçlü bağışıklık için D vitamini, çinko, C vitamini, Omega-3, alfa lipoik asit, beta glukan, kara mürver ve propolis takviyelerini doktorunuza danışarak alabilirsiniz” diyor.

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Kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmak sağlığımızı korumamız ve hastalanmamız için büyük önem taşıyor. Hele de içinde bulunduğumuz pandemi sürecini düşündüğümüzde bu dönemde de bağışıklık sistemimizi mutlaka desteklememiz gerekiyor. Bağışıklık sistemini etkileyen birçok faktör bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra stres yönetimi, fiziksel aktivite, düzenli uyku bu faktörler arasında yer alıyor.

2Yaşlanmayla birlikte bağışıklık fonksiyonları da azalıyor
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Yaşlanmayla birlikte bağışıklık fonksiyonları da azalıyor

Stres yaratan faktörleri kontrol etmek mümkün olmasa da, strese neden olan olaylara bakışımızı değiştirmek yararlı olabilir. Ayrıca düzenli yapılan orta düzeyde fiziksel aktivite ağırlık kontrolüne yardımcı olur, damar sağlığını güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekler. Kaliteli bir uyku da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için büyük önem taşır.

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Beyinde salgılanan 'melatonin' hormonunun, uyku düzenini sağlamasının yanı sıra bağışıklığa da etki ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle 23.00 – 07.00 saatleri arasında uyumanız önem taşır. Sigara kullanımı da özellikle akciğerleri etkileyerek bağışıklığı düşürür. Yaşlanmayla birlikte bağışıklık fonksiyonlarında kademeli olarak azalma meydana gelir. Bu nedenle 50 yaş üstündeki bireyler uzman kontrolünde multivitamin desteği alabilir.

4Karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatları beslenmenize ekleyin
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Karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatları beslenmenize ekleyin

Kış aylarında bağışıklığını güçlü tutmak isteyen kişilerin günde 1-2 porsiyon yoğurt ve kefir, 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketmesi gerekiyor. Roka, maydanoz, ıspanak, yeşil, kırmızı biber; portakal, limon, kivi, nar, muz önceliğiniz olsun.

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Nohut, mercimek, fasulye gibi B vitamini kaynağı kuru baklagiller, kaliteli protein kaynağı yumurta yiyin. Karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatları beslenmenize ekleyin. Salatalarda, yoğurtlarda, çorbalarda, yemeklerde kullanabilirsiniz. Soğan, sarımsağı çiğ olarak ve pişmiş olarak tüketin.

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Kahvaltılarda, ara öğünlerde, yemeklerde, salatalarda kabak çekirdeği, tahin, ceviz, badem, fındık, zeytin, zeytinyağı tüketin. Omega-3 yağ asitleri içeren; somon gibi yağlı balıkları, keten tohumunu, avokadonun faydalarını es geçmeyin. Balığı ana öğünlerde, keten tohumunu yoğurt, avokadoyu ise salatalarla tüketebilirsiniz.

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Bol su için. Bir kişinin günlük su ihtiyacı kg başına 30-35 ml kadardır yani 70 kg olan biri 2-2,5 litre su içmelidir. Bitki çaylarını da öneririm. Ihlamur, kuşburnu, hibiskus (tiroidin çalışmasını baskılayabilir), nane-limon, zencefil çayı önceliğiniz olsun.

8Vitamin ve mineral eksikleri bağışıklığı zayıflatabilir
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Vitamin ve mineral eksikleri bağışıklığı zayıflatabilir

Beyaz un, beyaz şeker, asitli, şekerli içecekler, içeriği bilinmeyen gıdalar, kızartmalar, işlenmiş et ürünleri gibi besinlerden; sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan durulması gerekiyor.

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Vücuttaki vitamin ve mineral eksiklikleri de bağışıklık sistemini zayıf düşürebiliyor. Güçlü bağışıklık için D vitamini, çinko, C vitamini, Omega-3, alfa lipoik asit, beta glukan, kara mürver ve propolis takviyelerini doktorunuza danışarak alabilirsiniz. Ayrıca probiyotik içeren besinler ve gıda takviyeleri kullanabilirsiniz. Bu arada hareket etmeyi de unutmamalısınız. Güvenli ortamlarda yürüyüş ya da evde egzersiz yapabilirsiniz.

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