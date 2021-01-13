Demir Gibi Bir Bağışıklık İçin Bunları Sofranızdan Eksik Etmeyin

Yaşlanmayla birlikte bağışıklık fonksiyonları da azalıyor Stres yaratan faktörleri kontrol etmek mümkün olmasa da, strese neden olan olaylara bakışımızı değiştirmek yararlı olabilir. Ayrıca düzenli yapılan orta düzeyde fiziksel aktivite ağırlık kontrolüne yardımcı olur, damar sağlığını güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekler. Kaliteli bir uyku da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için büyük önem taşır.