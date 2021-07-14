Delta ve Delta Plus Varyantı Nedir? Delta Varyantının Belirtileri Nelerdir? Delta Varyantı Hakkında Merak Edilenler

Delta varyantının belirtileri nelerdir? Klasik Covid-19’un belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise klasik Covid-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor. Ancak tat ve koku kaybı Delta varyantında da ciddi derecede görülüyor.