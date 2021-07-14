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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Delta ve Delta Plus Varyantı Nedir? Delta Varyantının Belirtileri Nelerdir? Delta Varyantı Hakkında Merak Edilenler
İyi Yaşam

Delta ve Delta Plus Varyantı Nedir? Delta Varyantının Belirtileri Nelerdir? Delta Varyantı Hakkında Merak Edilenler

Covid-19, Delta varyantının ardından Delta plus varyantı da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görülebiliyor. Ayrıca Delta ve Delta Plus varyantının aşı olanlara da bulaşabiliyor. Peki Delta ve delta plus varyantı nedir? İşte Delta varyantının belirtileri ve merak edilenler...

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2 doz aşının mutasyonlara karşı koruduğunu ancak normalleşme sürecinde de dikkatli olunması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, konuyla ilgili merak edinleri anlattı.

2Delta ve Delta plus varyantı nedir

Delta ve Delta plus varyantı nedir?

Covid-19 Delta varyantına ilk kez Hindistan’da rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü, Delta mutasyonunun orijinal Covid-19’a göre çok daha hızlı yayıldığı uyarısında bulundu.

Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen Delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika’da görülen Delta Plus varyantı, Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

3Delta varyantının belirtileri nelerdir

Delta varyantının belirtileri nelerdir?

Klasik Covid-19’un belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise klasik Covid-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor. Ancak tat ve koku kaybı Delta varyantında da ciddi derecede görülüyor.

4Delta varyantı neden daha tehlikeli

Delta varyantı neden daha tehlikeli?

Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen Delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika’da görülen Delta Plus varyantı, Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Kimler daha çok risk altında?

Aşılanmamış, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında.

5Aşı olan bireyler de Delta varyantını başkalarına bulaştırabilir mi

Aşı olan bireyler de Delta varyantını başkalarına bulaştırabilir mi?

Aşı olan bireyler de Delta varyantına yakalanıp enfekte olabilir. Hastalık aşı olanlarda daha hafif seyretse de varyant virüsü bulaştırabilirler. Aşı olmak insanın kendini korur, hastalığı taşımasını ve bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle aşı olunsa da maske, mesafe ve hijyen şart.

6Aşı, mutasyona karşı ne kadar koruyor

Aşı, mutasyona karşı ne kadar koruyor?

Araştırmalara göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 koruma sağlıyor. Covid-19 ve mutasyonlara karşı mutlaka aşı olunmalı.

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