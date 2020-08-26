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Daha Temiz Bir Çevre İçin Değiştirmemiz Gereken 3 Çamaşır Alışkanlığı

İlk bakışta iklim değişikliğiyle mücadele etmek dev bir girişim gibi görünebilir. Toplu yaşamın tüm zorluklarında olduğu gibi, çevre kirliliğinin de tam olarak somut bir çözümü olduğu söylenemez. Ancak klişe gibi gözükse de, küçük eylemleri sürdürülebilir hale getirmek, daha temiz yaşam koşullarına ulaşmamızda etkili bir rol oynar. İşte bize temiz bir dünya kazandırabilecek yeni alışkanlıklarımızın bazıları…