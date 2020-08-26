Daha Temiz Bir Çevre İçin Değiştirmemiz Gereken 3 Çamaşır Alışkanlığı
İlk bakışta iklim değişikliğiyle mücadele etmek dev bir girişim gibi görünebilir. Toplu yaşamın tüm zorluklarında olduğu gibi, çevre kirliliğinin de tam olarak somut bir çözümü olduğu söylenemez. Ancak klişe gibi gözükse de, küçük eylemleri sürdürülebilir hale getirmek, daha temiz yaşam koşullarına ulaşmamızda etkili bir rol oynar. İşte bize temiz bir dünya kazandırabilecek yeni alışkanlıklarımızın bazıları…
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1
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Yaşadığımız çevreyi yaşanılabilir hale getirmek ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyorsak, öncelikle kıyafet alışverişi yaparken seçtiğimiz ürünlerin organik, pamuk, bambu gibi doğaya karışan özellikte olmasına dikkat etmeliyiz.
2
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Bununla birlikte, çamaşır yıkama alışkanlıklarımızı gözden geçirdiğimizde, sıklıkla yıkadığımız eşya atıklarının doğaya sızmasına engel olabiliriz. Sürdürülebilir giyim yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, bu üç çamaşır alışkanlığı hızlı yol almanızı sağlayabilir:
3
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Giysilerinizi daha az yıkayın
Uzmanlar, giysilerinizi sık sık makineye atmaktan kaçınmanızı, hatta bazı lekeleri elde yıkayarak çıkarabileceğinizi söylüyor. Ancak yoğun yaşam koşullarında çamaşır makinesinden vazgeçmek o kadar da kolay olmayabilir. Bunun yerine, enerji tasarrufunu için yıkamalarınızı kısaltmanız daha mantıklı bir seçenek olacaktır.
4
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Ancak bunu yaparken çok önemli bir ayrıntıyı da geçmeyelim. Giysilerinizi hassas ayarda yıkamak, onları uzun süreli kullanmanıza yardımcı olsa da, ne yazık ki çevreye normalden daha fazla kirli atık yayılmasına neden olur. Bunun nedeni, hassas yıkamada, makinenizin sıkma döngüsünün çok daha yüksek hacimde su kullanmasıdır.
5
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Soğuk suyla yıkayın
Çoğumuz çamaşırları yıkarken sıcak su kullanmanın temizleyici gücüne inanırız. Bunu yapmakta geçerli sebeplerimiz olabilir ancak sıcak suyla yıkanan giysilerin kumaşları hızla yıpranır ve bu da çok sevdiğimiz kıyafetlerimizin ömrünü kısaltır. Soğuk suyla yıkanan giysiler renklerinin canlılığını uzun süre koruyabilirler ve çevreyi daha az kirletirler.
6
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Kurutucu kullanmaktan kaçının
Önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamak istiyorsanız, giysilerinizi asarak kurutmanız iyi bir seçenek olacaktır. Çamaşırlarınızı asmak için, balkon gibi ev ortamı dışında açık alanları tercih etmeniz ev içindeki nem dengesini de korumanıza yardım eder. Kurutma makinesi kullanmayarak hem çevreye hem de çamaşırlarına büyük bir iyilik yapmaya ne dersiniz?