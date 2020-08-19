Daha Güçlü Bir İlişki İçin 20 Tüyo

Mutlu bir ilişki için en önemli şey aşk olabilir ama kesinlikle aşktan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Güçlü bir ilişkinin sırlarını paylaşıyoruz!
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1
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Yapılan araştırmalara göre, ilk evliliklerin %41’i ikinci evliliklerin ise %60’ı boşanmayla sonuçlanıyor. Evlilik dışındaki ilişkilerin bitme hızı da göz önünde bulundurulduğunda aşkın tek başına yeterli olmadığı sonucu kolaylıkla ortaya çıkıyor. Peki ne yapmalı? Mutlu ve güçlü bir ilişkinin yolu nereden geçiyor? İyi dinleyin, anlatıyoruz...
2
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Derin bir iletişim kurun.
İlişkinize belli etiketleri koymak için acele etmeyin.
3
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Aileler, evlilik ve çocuklar hakkında konuşmaya çok erken başlamayın.
Kıskançlığınızı zapt etmeyi öğrenin.
4
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Partnerinizin arkadaşlarıyla siz de arkadaş olun, onları birbirinden uzaklaştırmayın.
"Seni seviyorum" ve "Teşekkür ederim" demekten hiçbir zaman vazgeçmeyin.
5
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İşin aslını öğrenmeden suçlamalarda bulunmayın.
İlişkinizle ilgili önemli şeyleri mesaj üzerinden değil, yüz yüze konuşun.
6
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Özellikle evliyseniz, eşinizle ilgili hayal kırıklıklarını başkasına anlatmayın.
"Sen bunu yaptın, ben bunu yaptım" diyerek ilişkinizde skor tutmayın.
7
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Sorunların geçeceğini kendinize hatırlatıp bunun için çaba harcayın.
Tartışmalarda sessiz kalmayın, kendinizi açıkça ifade edin.
8
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Tartışmalarınız çözüm odaklı olsun.
Birbirinize zaman tanıyın.
9
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Sinirlenseniz dahi el ele tutuşmayı, temas halinde olmayı ihmal etmeyin.
Cevap vermeden ya da tepki göstermeden önce düşünün.
10
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Partnerinizin yardıma ihtiyacı varsa her daim elinizi uzatın.
Eleştiri kabul etmeyi öğrenin.
11
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Küçümseme ya da aşağılamadan kaçının.
Karşınızdaki kişiye neden aşık olduğunuzu hatırlayın.