Daha Güçlü Bir İlişki İçin 20 Tüyo

Yapılan araştırmalara göre, ilk evliliklerin %41’i ikinci evliliklerin ise %60’ı boşanmayla sonuçlanıyor. Evlilik dışındaki ilişkilerin bitme hızı da göz önünde bulundurulduğunda aşkın tek başına yeterli olmadığı sonucu kolaylıkla ortaya çıkıyor. Peki ne yapmalı? Mutlu ve güçlü bir ilişkinin yolu nereden geçiyor? İyi dinleyin, anlatıyoruz...