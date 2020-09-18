Daha Fazla Sebze Yemek İçin 7 Neden

Eğer sebzeleri çok sevmiyorsanız fikrinizi değiştirecek bazı nedenlerimiz var! Daha fazla sebze yemek için 7 harika sebebi anlatıyoruz...
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1
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Daha fazla lif almak için
Çiğ sebzeler mükemmel bir lif kaynağıdır. Bir fincan pişmiş bezelye, bir fincan incirden veya tam buğdaylı makarnadan daha fazla lif içerir. Bir fincan pişmiş mısır, bir fincan esmer pirinçten ve bir dilim çok tahıllı ekmekten daha fazla lif içerir. Daha ne olsun!
2
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Ekstra vitamin kazanmak için
A, B, C, D, E ve K vitaminleri farklı sebzelerden fazlaca bulunur. Bu vitaminlerin her biri cilde, gözlere, güçlü bağışıklık sistemine fayda sağlar, hücreler için temel besin sağlar. Çoğu insan gün içinde tükettikleri besinlerden ihtiyacı olan vitamin miktarını almaz. Bu nedenle daha fazla sebze yemek, ihtiyacınız olan vitaminleri sağlıklı yoldan almanızı sağlayacaktır.
3
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Biraz çeşit eklemek için
Hep aynı ürünlerden oluşan, çeşitlilik içermeyen bir beslenme listesi sağlıklı sayılmaz, yeterli temel vitamin ve mineralleri sağlamaz. Yemeklerinize biraz sebze katmak onları renklendirmek, lezzet ve sağlık katmak için en iyi yoldur.
4
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Lezzetliler!
Daha fazla sebze tüketmelisiniz çünkü çok lezzetliler! Eğer sebze sevmiyorsanız bu madde size pek ilgi çekici gelmeyebilir ama bir şans vermeye ne dersiniz? Mesela hiç enginar yemeden tadının kötü olduğunu düşünüyorsanız en azından bir kere denemeden karar vermeyin. Birçok sebze için yanıldığınızı, aslında tatlarının gayet iyi olduğunu göreceksiniz.
5
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Kanserle savaşmaya yardımcı olabilirler
Antioksidanlar sebzelerde bol miktarda bulunur ve bunların çoğu vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olur. Bu serbest radikaller vücuttaki hücrelere zarar veren ve sonuçta kansere neden olan maddelerdir. Sebzelerdeki antioksidanlar, bu serbest radikalleri detoksifiye etmeye ve zararsız hale getirmeye yardımcı olabilir. Kanser üzerine yapılan tüm araştırmalar, serbest radikallerle savaşmak için daha fazla sebze tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
6
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Kalp hastalığı önlenebilir
Daha fazla sebze yiyerek kalp hastalığı, diyabet veya felç geçirme şansınızı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Sebzeler, diğer yiyeceklerin sahip olduğu yüksek kolesterol veya doymuş yağ dozlarına sahip değildir. Bunların her ikisi de kan damarlarının içinde yağ birikmesine neden olur. Bu yüzden, daha fazla sebze yiyerek bu kan damarlarınızı temiz tutun!
7
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Daha fit olmanızı sağlarlar
Çiğ sebzeler harika birer atıştırmalıktır ve size bir paket cipsten çok daha az kalori verecektir. 1 fincan sebze ile sadece 5 adet cips ortalama aynı kaloriye sahiptir ve birisi size enerji, sağlık, zindelik verirken diğeri ise kilo alımına, yağ oranının artmasına neden olur. Seçim sizin!