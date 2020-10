Cumhuriyetin Sembolü Haline Gelmiş Kadınlar

Eurovision gururumuz: Sertap Erener Üç oktav sesiyle bezeli rekor satış yakalayan albümler, sayısız hit şarkı, üstüne bir de Eurovision birinciliği…Günümüzün şüphesiz en başarılı kadın vokallerinden biri olan Sertap Erener, yaptığı her eserin sonuna kadar hakkını verenlerden.



Küçük yaşlarda müziğe başlayan ve hayatının en önemli parçası haline getiren kadın sopranomuz, seslendirdiği her eserin hakkını vererek, kulaklarımızın pasını daha uzunca bir süre silmeye devam edecek gibi gözüküyor. Yaşadığı her şeyin sahibinin kendisi olduğuna inanan Erener, ne istediyse yaşadığını, pişmanlıkları olmadığını söylüyor: “Çünkü hepsinden bir şey öğrendim.”