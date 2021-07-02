Crohn Hastalığı Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Crohn Hastalığında Beslenme Düzenine Dikkat

Crohn hastalığında beslenme düzenine dikkat Crohn hastalığında iştahın azalması, bağırsaklarda emilimin bozulması ve ishal gibi nedenlerle vücutta sıvı, vitaminler ile minerallerin eksilmesi gibi sorunlar gelişebilir.



Bu nedenle hastaların yeterli ve dengeli beslenmeleri çok önemli.



Ayrıca ishal döneminde çok posalı yememek, lifli besinleri de biraz azaltmak gerekiyor.



Yanmış yağlar, sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalar ve mangaldaki etlerden de kaçınmalı, çünkü bunlar kalın bağırsak kanseri için riski arttırıyor.