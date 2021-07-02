Crohn Hastalığı Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Crohn Hastalığında Beslenme Düzenine Dikkat
Crohn hastalığı, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar arasında ciddi sonuçlara neden olabilen bir rahatsızlık. Günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiyelen bu hastalık, bağırsaklardan yemek borusuna kadar geniş bir alanı etkiler. Peki crohn hastalığı belirtileri nelerdir, neden olur? Crohn hastalığında beslenme düzenine dikkat!
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Crohn hastalığı, sindirim sisteminin ağız boşluğu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen, tuttuğu bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan iltihabi bir bağırsak hastalığı. Genellikle ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsağın başlangıç bölümünde görüldüğünü belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Hamzaoğlu, Crohn hastalığıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Crohn hastalığı belirtileri nelerdir?
Bu rahatsızlıkta karın ağrısı genellikle yemek sonrasında, göbek çevresi veya göbek altı bölgesinde hissediliyor. Bağırsakta ciddi derecede daralmanın oluştuğu hastalarda karında şişkinlik, ağrı, kusma, kabızlık görülebiliyor.
Kalın bağırsağın tutulduğu hastalarda dışkıyla kan gelmesi de rastlanan bir başka bulgu. Crohn hastalığının aktif döneminde yorgunluk ile halsizlik gibi sorunlar gelişebiliyor, hastaların ateşleri yükselebiliyor.
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İştahsızlık, istemsiz kilo kaybı diğer belirtileri oluşturuyor.
Anal bölge tutulumunda anüs çevresinde çatlak, iltihaplı akıntı yapan fistüller ve apseler oluşabiliyor.
Bazen bu şikayetler hiç karın ağrısı ve ishal olmadan da görülebiliyor.
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Crohn hastalığı nedenleri
Crohn hastalığına nelerin yol açtığı tam olarak bilinmiyor, ancak genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülüyor. Ailesinde Crohn hastası bulunan bir çocukta bu hastalığın görülme riski, sağlıklı ailelerin çocuklarına göre daha fazla.
Çevresel faktörler arasında ise sigara tüketiminin ilk sırada yer alıyor. Öyle ki sigarayı bırakmak ilaç tedavisi kadar etkili olabiliyor. Sigaranın yanı sıra gıdalarla alınan çeşitli maddeler, bakteri, bakteri toksinleri ve virüsler, hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabiliyor. Ayrıca bazı ilaçlar da hastalığın daha da şiddetlenmesine yol açabiliyor.
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Crohn hastalığı nasıl tedavi edilir?
Crohn kimi hastalarda hafif kimi hastalarda ise çok ağır bir tabloyla ortaya çıkıyor. İlk tedavi basamağını genellikle ilaç tedavisi oluşturuyor. İlk basamak ilaçlarına yanıt olmaması durumunda kademe kademe yeni tedavilere geçiliyor. İlaç tedavisi uygulanan hastalarda, uzun bir süre sonunda olumlu sonuç alınamazsa cerrahi tedavi seçeneği değerlendiriliyor. Ameliyat ancak çok gerekli durumlarda yapılıyor.
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Crohn hastalığında beslenme düzenine dikkat
Crohn hastalığında iştahın azalması, bağırsaklarda emilimin bozulması ve ishal gibi nedenlerle vücutta sıvı, vitaminler ile minerallerin eksilmesi gibi sorunlar gelişebilir.
Bu nedenle hastaların yeterli ve dengeli beslenmeleri çok önemli.
Ayrıca ishal döneminde çok posalı yememek, lifli besinleri de biraz azaltmak gerekiyor.
Yanmış yağlar, sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş gıdalar ve mangaldaki etlerden de kaçınmalı, çünkü bunlar kalın bağırsak kanseri için riski arttırıyor.