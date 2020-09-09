Covid-19’a Karşı El ve Tırnak Temizliği Nasıl Olmalı?

Çatlayan ojeleri hemen silin Hangi renkte olursa olsun ojeler tırnakları çok daha bakımlı gösteriyorlar. Ancak ojelerin 3-4 gün sonra tırnaklardan kısmen çıkması ve çatlaması halinde; burada oluşan aralıklar mikroorganizmaların tırnaklara yerleşmeleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Aslında ojeden ziyade tırnakların kısa olmaları çok önemli olsa da, siz yine de bu dönemde risk almamak adına oje sürmeyi erteleyin.