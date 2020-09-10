Covid-19 Pozitif Hastalar Karantinada Nasıl Beslenmeli?

Serotonin içerikli besinler tüketilmeli Uyku ve iştah kontrolü serotoninin görevleri arasında yer alıyor. Serotonin hindi eti, balık, süt ve ürünleri, ceviz, yumurta, muz, ananas, erik, fındık, kuru meyveler, ıspanak, nohut, istiridye ve kalamar gibi gibi besinlerde bulunuyor. Artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilidir. Balık tüketimi ve Omega-3 yağ asidi alımı az olan bireylerde de depresyon riskinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz, bu açıdan balık ve Omega-3 tüketimi önem taşıyor.