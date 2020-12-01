COVID-19 Hasta ve Yakınlarına Evde İzolasyon İçin Öneriler

COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığında evde kalınması, ev içinde de aile bireylerine hastalığın bulaştırılmaması için izole bir şekilde yaşamak oldukça önemli. COVID-19’a yakalanan kişinin hastalığı aile bireylerine bulaştırmamak için kendini mutlaka evde ayrı bir odada izole etmesi gerekiyor.