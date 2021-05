Çölyak Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çölyak Hastalığında Beslenme

Çölyak hastalığında beslenme nasıl olmalı? Çölyak hastalığının tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir. Glutensiz diyet uygulamayan çölyaklı hastalarda boy kısalığı, çeşitli vitamin eksiklikleri, rahitis, osteomalazi ve bazı otoimmun hastalıkların gelişebildiği gösterilmiştir.



Gluten içeren gıdalar;



Buğday, arpa, çavdar, yulaf ile yapılmış her türlü yiyecek

Bulgur, makarna, erişte, şehriye, irmik, kuskus,

Dondurma, dondurma külahı, kağıt helva, çikolata, gofret, cips,

Meyveli yoğurtlar,

Mısır gevrekleri, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler,

Konserve et,

Salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş et ürünleri,

Şeker kamışı dışındaki mayalar,

Tuzlu, soslu çerezler,

Balsamik sirke,

Salata sosları, bulyon tabletler, baharat karışımları, hazır çorbalar, tatlandırıcılar, ketçap, mayonez,

Hazır salep, boza, şalgam suyu.