Çizgisini Hiç Bozmuyor: Angelina Jolie'nin 6 Güzelik İmzası
Angelina Jolie, Hollywood'un en zarif ve feminen isimlerinin başında geliyor. Yıllardır güzellik ve stil çizgisini bozmayan, doğallıktan ödün vermeyen Jolie'nin 6 güzellik imzasını sıralıyoruz!
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1
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Sağlıklı bir cilt
Angelina Jolie'yi ağır makyajla görmek çok zor. Ağır makyajlardan hoşlanmayan oyuncu, göz ve dudak makyajını dengelemeyi, cildinde ise ferah bir görüntü yakalamayı tercih ediyor. Işıltılı cildinin sırrı ise işte tam olarak bu; hafif makyaj, sağlıklı bir cilt!
Ağır makyajlar Angelina Jolie'nin ilgi alanına girmiyor. Göz ve dudak makyajını dengelemeyi seven ünlü oyuncu cilt makyajında ise daha ferah görünümlerden hoşlanıyor.
2
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Koyu kestane saçlar
Bazı isimler var ki her gün farklı bir saç stili ve rengi ile karşımıza çıkıyor. Angelina Jolie kesinlikle o isimlerden biri değil. Zamanında farklı modeller denese de çok uzun süredir koyu kestane renginden ve doğal kesiminden vazgeçmiyor. Bu saçlar onun beyaz tenine çok yakışıyor!
3
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Eyeliner olmadan asla!
'Kedi bakışları' Jolie'nin olmazsa olmaz makyaj görünümlerinin başında geliyor. Eyeliner'ı keskin çizgilerle kullanmayan oyuncu, ürünü gözlerinin dışına ve kirpik diplerine dağıtarak bakışlarını vurguluyor.
4
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Çıkık elmacık kemikleri
'Hollywood yanağı' teriminin baş temsilcilerinden biri kesinlikle Angelina Jolie. Oyuncunun çıkık elmacık kemikleri kesinlikle onun güzelliğinin en belirgin imzası.
5
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Pürüzsüz dudaklar
Oyuncunun çıkık elmacık kemiklerinden daha ünlü bir yüz özeliği daha var; dudakları. Dolgun dudakları meşhur olan Angelina Jolie, yaptığı göz makyajına göre dudaklarını bazen nude bazen ise kırmızı, bordo tonlarındaki rujlar ile renklendiriyor.
6
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Düzgün kaşlar
Beyaz teni ve kestane saçlarıyla harika bir denge yakalayan Jolie, bu görüntüyü açık tonlardaki kaşları ile tamamlıyor. Saç renginden birkaç ton daha açık olan kaşları ile oyuncu, yüzündeki ifadeyi de yumuşatıyor.