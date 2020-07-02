Çizgisini Hiç Bozmuyor: Angelina Jolie'nin 6 Güzelik İmzası

Koyu kestane saçlar Bazı isimler var ki her gün farklı bir saç stili ve rengi ile karşımıza çıkıyor. Angelina Jolie kesinlikle o isimlerden biri değil. Zamanında farklı modeller denese de çok uzun süredir koyu kestane renginden ve doğal kesiminden vazgeçmiyor. Bu saçlar onun beyaz tenine çok yakışıyor!