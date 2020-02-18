ÇiriÅŸ otunun faydalarÄ± nelerdir? ÇiriÅŸ otu hangi rahatsÄ±zlÄ±klara iyi gelir?
Beslenme, pek Ã§ok insan tarafÄ±ndan karÄ±n doyurmak, aÃ§lÄ±ÄŸÄ± bastÄ±rmak, canÄ±n istediÄŸi besinleri tÃ¼ketmek ÅŸeklinde tanÄ±mlanmaktadÄ±r. Halbuki, vÃ¼cudun ihtiyaÃ§ duyduÄŸu enerji ve 50â€™ye yakÄ±n tÃ¼rde besin Ã¶ÄŸesinin, yeterli ve dengeli bir ÅŸekilde besinler yolu ile alÄ±nmasÄ± gerekmektedir.
Besinlerin iÃ§erdiÄŸi protein, vitamin ve mineral gibi besin Ã¶ÄŸeleri beslenmede bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Peki, son yÄ±llarda adÄ±nÄ± sÄ±kÃ§a duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§iriÅŸ otunun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za faydalarÄ± nelerdir? Diyetisyen M. Turgay KÃ¶se, Ã§iriÅŸ otunun faydalarÄ±nÄ± ve nasÄ±l tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸini anlatÄ±yor.
Mart- nisan aylarÄ±nda Ã§Ä±kÄ±yor
Halk arasÄ±nda kirkiÅŸ otu, kirgiÃ§, Ã§iviÅŸ, yabani pÄ±rasa, daÄŸ pÄ±rasasÄ±, sarÄ±zambak, gÃ¼lik ve gÃ¼llÃ¼k gibi farklÄ± isimlerle anÄ±lan Ã§iriÅŸ otu; mart, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yeÅŸil yapraklarÄ±nÄ± Ã§Ä±kartarak pÄ±rasayÄ± andÄ±ran, faydalarÄ± ve lezzetiyle de bu dÃ¶nemin en popÃ¼ler bitkilerinden biridir.
Zambakgiller ailesinden geliyor
SarÄ± renkli Ã§iÃ§ekleri olan yeÅŸil yapraklÄ± Ã§ok eski bir bitkidir. Ãœlkemizin DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, Ege ve Akdeniz bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼lmektedir.
BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor, vÃ¼cut direncini arttÄ±rÄ±yor
C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a zengin olan Ã§iriÅŸ otu, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirici ve vÃ¼cut direncini artÄ±rÄ±cÄ± etkiler gÃ¶stermektedir. Ä°drar yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± geÃ§mesine yardÄ±mcÄ± olmaktadÄ±r.
Arzu edilirse kavrularak, Ã§eÅŸitli otlarla veya farklÄ± malzemelerle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p otlu bÃ¶rek halinde de tÃ¼ketilebilir. OldukÃ§a lezzetli bir tada sahip olan Ã§iriÅŸ otu yemeklerin iÃ§erisinde veya sade olarak da yenebilir.Â Â
Daha Ã¶nce tÃ¼ketmemiÅŸ olan bireyler iÃ§in alerjen etki yaratÄ±p yaratmayacaÄŸÄ± konusunda kullanÄ±m miktarÄ± zamanla artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°drar sÃ¶ktÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶zelliÄŸi sebebiyle aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketimden kaÃ§Ä±nmakta yarar vardÄ±r.
13