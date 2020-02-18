Mart- nisan aylarÄ±nda Ã§Ä±kÄ±yor Halk arasÄ±nda kirkiÅŸ otu, kirgiÃ§, Ã§iviÅŸ, yabani pÄ±rasa, daÄŸ pÄ±rasasÄ±, sarÄ±zambak, gÃ¼lik ve gÃ¼llÃ¼k gibi farklÄ± isimlerle anÄ±lan Ã§iriÅŸ otu; mart, nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yeÅŸil yapraklarÄ±nÄ± Ã§Ä±kartarak pÄ±rasayÄ± andÄ±ran, faydalarÄ± ve lezzetiyle de bu dÃ¶nemin en popÃ¼ler bitkilerinden biridir.