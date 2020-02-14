Cinsellikte Dikkat! Sevgililer Günü İçin Bu Hataya Düşmeyin

Bunun yanında kötü beslenme, aşırı kilo, hareketsizlik, ofiste uzun süre oturularak geçirilen zaman, sigara içmek, akşamları yoğun tüketilen alkol de seks hormonlarını altüst ediyor. Penis damarları, sinirleri yaşlanmaya başlıyor. Bazen 30 yaşındaki bir erkeğin vücudunda 80 yaşındaki bir erkeğin hormon seviyesine rastlanıyor. Bu kadar stres ve hayat tarzı yanlışlarının üzerine bir de pek çok genç hızlı bir seks hayatını benimsiyor.