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GeriCinsellik Cinsellik Sonrası Kadın ve Erkek Tavırları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Cinsellik Sonrası Kadın ve Erkek Tavırları
Cinsellik

Cinsellik Sonrası Kadın ve Erkek Tavırları

Cinselliğin başlamasından önce kadın ve erkeğin davranışları nasıl farklı ise, cinsellik sonrası da farklılık gösteriyor. Bu farklılıklar karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabiliyor. Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da tek başına bu davranışları açıklamakta yetersiz olabiliyor. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası kadın ve erkek tavırlarını anlattı.

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1Cinsellik sonrası kadın tutumları:
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Cinsellik sonrası kadın tutumları:

Sarılmak

Kadınlar genelde cinsellik sonrası sarılmayı tercih ediyorlar. Kendilerini daha güvende hissediyorlar. Esasen cinsellik öncesi gördüğü ilginin gerçekliğini sınama çabası olarak da değerlendirilebilir.

2İlişki hakkında konuşmak
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İlişki hakkında konuşmak

Genelde birbirlerine çok zaman ayırmayan çiftlerde, ya da erkeğin çok konuşkan olmadığı birlikteliklerde sık görülüyor. Esasen günlük koşuşturmalar esnasında ya da çocuklarla uğraşırken ihmal edilen duygusal yakınlığın değerlendirme zamanı olarak düşünüyor.

3Şu an ne düşünüyorsun sorusu
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"Şu an ne düşünüyorsun?" sorusu

Birçok kadın cinsel ilişki sonrası sessizliği, biraz önce yaşanan yoğunluğun karşı tarafça ne kadar değerli bulduğunu değerlendirmeye çalışır.

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5Uzaklaşmak
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Uzaklaşmak

Eğer kadın cinsellik esnasında orgazm olmamışsa bu sık görülür. Hele bir de karşı tarafça bu önemsenmemişse daha belirgin olarak gözlemlenir.

6Hemen giyinmek
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Hemen giyinmek

Kendi bedeni ile barışık olmayan ya da karşı tarafın böyle bir değerlendirme yapması ile ilgili endişe yaşayan kadın cinsellikten sonra çabucak giyinir.

7Ters davranmak
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Ters davranmak

Cinsellikte orgazm olmayan ya da erkeğin daha bencil davrandığı ilişkilerde daha sık görülür. Ön sevişme yetersiz ise ya da erken boşalma durumlarında da bu davranış gözlemlenebilir.

8Çarşafı değiştirmek
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Çarşafı değiştirmek

Bazı çok titiz kadınlar cinsellik biter bitmez çarşafları değiştirmek ister. Cinsel organların yatağa değmesi ya da meninin bulaşmasından tiksindiği için çabucak çarşafları değiştirmek isteyebilir. Yapmazsa sıkıntıya girer.

9Cinsellik sonrası erkek tutumları:
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Cinsellik sonrası erkek tutumları:

Arkasını dönüp uyumak

Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırır. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

10Sigara içmek
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Sigara içmek

Bu davranış daha çok öğrenilmiş bir davranıştır. Çoğunlukla bir film karesi gibi görülebilir. Cinsellik sonrası herhangi bir başka açıklaması yoktur. Esasen cinsellikten sonra sigara koku nedeniyle çiftin sarılmasını engelleyebilmektedir.

11İlgisiz davranmak
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İlgisiz davranmak

Bir kısım erkek cinsellik sonrası ilgisiz davranabilir. Bu cinsellik odaklı ve duygudan yoksun ilişkilerde daha sık görülür.

12Bir şeyler yemek ve içmek
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Bir şeyler yemek ve içmek

Bazı erkekler cinsellik sonrası fazla efor nedeniyle yeme ihtiyacı duyabiliyorlar. Kadına garip gelse de acıkabiliyorlar.

13Telefonunu kontrol etmek
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Telefonunu kontrol etmek

Bazı işkolik erkekler, cinsellikten sonra telefonlarını kontrol edebiliyorlar. Ya da telefonuna bağımlı olanlar, oyuncaklarını hemen ellerine alabiliyor. Esasen kadını oldukça kızdıran bir davranış olarak görülüyor.

14Tuvalete gitmek
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Tuvalete gitmek

Bazı titiz erkekler cinsellik sonrası tuvalete gidip çişlerini yapabiliyorlar. Bunu neredeyse tüm cinsel birleşmelerin sonucunda tören gibi yapabiliyorlar. Peniste sperm kalırsa zararlı olacağına dair inançları olabiliyor.

15Sarılmak
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Sarılmak

Erkeklerde sık görülmese de sevginin ve saygının bir ifadesi olabiliyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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