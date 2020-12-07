Cinselliğin Mutluluğa Etkileri!

Cinsellik, insanın doğasında vardır. Doğal olarak ilişkinin devamı için cinsellik önemli bir öğedir. Doyumlu bir cinsellik, doyumlu bir ilişki için vazgeçilmezdir. Ancak sadece iyi bir cinsellik, mutluluk için yeterli değildir. Kaçamak ilişkilerde de doyumlu bir cinsellik yaşanabilir. Hatta beklenin üzerinde de olabilir. Bu durum mutluluk üretmekten öte, sadece heyecan üreten bir durumdur.