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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Cinselliğin Mutluluğa Etkileri!
Cinsellik
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

Cinselliğin Mutluluğa Etkileri!

Cinselliğin mutluluğa olan etkilerini duyunca çok şaşıracaksınız! Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney anlatıyor.

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1
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Cinsellik, insanın doğasında vardır. Doğal olarak ilişkinin devamı için cinsellik önemli bir öğedir. Doyumlu bir cinsellik, doyumlu bir ilişki için vazgeçilmezdir. Ancak sadece iyi bir cinsellik, mutluluk için yeterli değildir. Kaçamak ilişkilerde de doyumlu bir cinsellik yaşanabilir. Hatta beklenin üzerinde de olabilir. Bu durum mutluluk üretmekten öte, sadece heyecan üreten bir durumdur.

2
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Mutlu olunmayan partner ilişkilerinde, ilk bozulan durum cinsellik alanıdır. Cinsellik, esasen yakınlığın doruğudur. Cinselliğin vazgeçilmezi olan çıplaklık; ancak güven ilişkisinin olduğu yerde mümkün olmaktadır. Cinsel hayatın aktif olması da; bu unsurların yani, güven ve yakınlığın devam ettiğini bize göstermektedir.

3Çiftlerde mutluluğu artırmak, cinsellikle ilgili 10 öneri
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Çiftlerde mutluluğu artırmak, cinsellikle ilgili 10 öneri

Etraftan duyduğunuz doğru-yanlış bilgileri cinselliğinin içine koymadan önce mutlaka konuşun: Dünyada her insandan bir tane vardır. Genelde cinsellikle ilgili genel bilgiler olsa da partnerinizin hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenin.

4
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Birbirinize açık olun: Eğer partnerinize hangi bölgenizden etkilendiğinizi söylemezseniz onun tahmin yapması oldukça zordur.

Evde de çekici olun: Birçok çift evde; ne giydiklerine, ne de makyajına dikkat eder. Birisini çekici bulmazsanız ya da birisine çekici olmazsanız, cinsellikte sorunlar başlayabilir. Şort, tişört, pijama çok da çekici değildir.

5
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Cinsellik hep aynı yerde ve aynı saatte olmak zorunda değildir: Cinsellik illa yatak odasında olmak zorunda değildir. Başka alanlarda da, saatlerde de olabilir. Deneyin.

Fantezileri denemeye açık olun: Birbirinize fantezilerinizi anlatın. Bu oldukça seksi ve ayartıcı bir durumdur. Bundan kaçınmayın.

6
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Mutlaka temizliğe özen gösterin: Temiz olmayan, duş almayan, dişini fırçalamayan birisi çekici değildir.

Cinselliği sadece barışma ya da karşısındakine bir şeyi kabul ettirmek için yapmayın: Bazı kişiler bir şeyi elde etmek için cinselliği kullanır. (Silah gibi) Bu odlukça tehlikelidir. Bir süre sonra, karşı tarafı cinsellikten uzaklaştırır.

7
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Cinselliğin başlatılmasını karşı taraftan beklemeyin: Bazı çiftlerde cinselliğin başlatılması bir görev gibi birisine verilmiştir. Bu uygun değildir. Başlatan taraf; bir süre sonra, cinsel olarak istenilip istenilmediğini anlayamaz. Her iki taraf da, cinselliği başlatmalıdır.

8
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Alelacele, özensiz, cinsellik yaşamayın: Cinsellik iki tarafın da zevk aldığı bir durumdur. Cinselliğe zaman ayırın. Cinsel ilişkinin süresini uzatın.

Cinsellikte mutlaka ön sevişme süresini uzatın: Ön sevişme süresinin uzunluğu, partnerlerin daha fazla zevk almalarını sağlar. Her iki tarafın orgazmını kolaylaştırır.

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