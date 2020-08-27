Cinsel Performansı Arttıran Diyet Listesi!

Cinsel performans üzerinde etki sahibi olan düzenli beslenme, özel besinlerle birlikte bir diyet halinde uygulandığında hem cinsel performansı artıyor hem de daha sağlıklı bir bedene sahip olmanızı sağlıyor.
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İşte cinsel performansı arttıracak diyet listesi!
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1. GÜN
Diyetin ilk günü oldukça önemli. Kahvaltıda yumurta, omlet ve taze sıkılmış portakal suyu mutlaka yer almalı. Bunun yanı sıra cinsel gücü artırmada etkili olan roka da zeytinyağı ile birlikte tercih edilebilir.
Öğle yemeğinde zeytinyağlı enginar, ızgara balık ve yağsız pişmiş beyaz et tercih edilmeli. Avokado, çilek, muz gibi meyveler de yine öğle yemeklerinde tüketilmesi gereken meyveler.
Akşam yemeklerinde de zeytinyağı, yemeklerin vazgeçilmez sosu haline gelmeli. Öğle yemeklerine benzer şekilde ızgara balık, tavuk, sebze yemekleri ve bol yeşil salata ideal bir öğün olacaktır.
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2. GÜN
Sabah kahvaltısında bir ya da iki dilim kızarmış ekmek ve bal enerji bakımından yararlı olacaktır. Taze mevsim yeşillikleri, domates ve kuru meyveler de besleyici bir kahvaltı menüsü olabilir.
Öğle yemeğinde badem, fındık, ceviz gibi kuru meyveler ve yeşil salata tercih edilebilir. Bunun yanı sıra az yağlı süzme yoğurt ve mercimek çorbası bu öğünde tüketilebilir.
Akşam yemeğinde fesleğen soslu rokalı salata, ızgara hindi eti, barbunya da bezelye yemeği ve taze portakal suyu tüketilebilir.
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3. GÜN
Bu günün sabah kahvaltısında greyfurt, portakal ya da elma suyu, kuru meyveler, maydanoz, roka ve domates ile birlikte hafif kızarmış ekmek bal ve kaymak ile birlikte tüketilebilir. Taze filtre kahve de içecek olarak tercih edilebilir.
Öğlen yemeğinde ise sebzeli ve peynirli makarna ve zeytinyağlı salata tüketilebilir.
Akşam yemeğinde ızgara balık ya da kalamar, zeytinyağlı bir sebze yemeği ve pancar turşusu yer alabilir.
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4. GÜN
Sabah kahvaltısında meyve olarak 1 adet elma, yumurta, zeytinyağlı roka ve domates, peynir ve bal tercih edilebilir.
Öğlen yemeğinde ise kuru meyvelerden oluşan atıştırmalık tabağı, yağsız tavuk etli salata ideal olacaktır.
Akşam yemeğinde bol yeşillikli salata, fileto somon ve yine zeytinyağlı bir sebze yemeği hem formunuzu hem de cinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.
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5. GÜN
Güne daha enerjik başlamak için kahvaltıda çilek ve muz yiyebilir, yumurta, iki dilim ekmek, bir kalıp beyaz peynir ve taze sıkılmış portakal suyu ile öğünü hafif ve sağlıklı geçirebilirsiniz.
Öğlen yemeklerinde yine yeşil bir salata ve taze filtre kahve, küçük bir parça çikolata ve badem açlığınızı dindirecektir.
Akşam yemeğinde somon ya da mezgit tarzı ızgara balık, mümkünse bir kadeh kırmızı şarap, bol yeşil salata tercih edilebilir.
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6. GÜN
Portakal suyu, az kızarmış ekmek, omlet, domates, roka ve salatalık ile beyaz peynir yeterli bir kahvaltı listesi olacaktır.
Öğlen yemeğinde brokoli, zeytinyağlı kereviz ya da enginar ve roka salatası.
Akşam yemeğinde ise sebze çorbası, yeşil salata, yağsız pişmiş tavuk veya az pişmiş kırmızı et, meyve olarak avokado tüketilebilir.
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7. GÜN
Kahvaltıda roka ve maydanoz ağırlıklı olmak üzere bol yeşillik, bir ya da iki dilim ekmek, süt ve az yağda pişmiş yumurta sağlıklı bir tercih olacaktır.
Öğle yemeğini taze yoğurt, kuru meyveler, yeşil salata ile geçirebilirsiniz.
Akşam yemeğinde taze meyve suyu, parmesan peynirli makarna ve sütlü bir tatlı ile tamamlayabilirsiniz.