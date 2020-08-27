Cinsel Performansı Arttıran Diyet Listesi!

3. GÜN Bu günün sabah kahvaltısında greyfurt, portakal ya da elma suyu, kuru meyveler, maydanoz, roka ve domates ile birlikte hafif kızarmış ekmek bal ve kaymak ile birlikte tüketilebilir. Taze filtre kahve de içecek olarak tercih edilebilir.



Öğlen yemeğinde ise sebzeli ve peynirli makarna ve zeytinyağlı salata tüketilebilir.



Akşam yemeğinde ızgara balık ya da kalamar, zeytinyağlı bir sebze yemeği ve pancar turşusu yer alabilir.