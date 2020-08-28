Cinsel Hayatınız Motivasyonunuzu Etkiliyor mu?

Motivasyon, bireylerin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir. Arzu ve isteklerimiz doğrultusunda hayatımıza yön veririz. Bu şekilde sağlıklı bir hayat yaşarız. Sağlıklı bir insanın psikolojisi de sağlam olmalıdır. Bu da bireyin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması gerektiğini daha önemli hale getiriyor.