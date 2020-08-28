Cinsel Hayatınız Motivasyonunuzu Etkiliyor mu?

Cinsel hayatın, günlük hayattaki davranışlarımıza, mutluluğumuza, stresli ya da öfkeli olup olmamamıza önemli etkileri bulunuyor. Peki ya motivasyon? Cinselliğin motivasyon üzerinde etkileri var mı?
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1
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Motivasyon, bireylerin belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir. Arzu ve isteklerimiz doğrultusunda hayatımıza yön veririz. Bu şekilde sağlıklı bir hayat yaşarız. Sağlıklı bir insanın psikolojisi de sağlam olmalıdır. Bu da bireyin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması gerektiğini daha önemli hale getiriyor.
2
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1.5 yaşlarında "üst beyin" kurulmaya başlandığında, bebek bunun yasak olduğunu anlıyor. Böylece seks içgüdüsü, bir saplantı haline geliyor. Bu içgüdünün cinsiyet ayrımı olmamakla beraber kadın ve erkeğin ihtiyaçlar hiyerarşisinde (Maslow'un hiyerarşisi) cinsellik ön plana geliyor.
3
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Peki cinsel hayatımız motivasyonumuzu etkiler mi?
Archives of Sexual Behavior Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları, yaşanan ve tercih edilen ilişki çeşidinin kadınların cinsel motivasyonu üstünde etkili olduğunu belirtiyor. Elde edilen araştırmada 510 yetişkin kadından cinsel motivasyonlarıyla ilgili bir anket doldurmaları istenilmiş.
4
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Katılımcılardan cevaplamaları istenen ankette, cinsel motivasyonlarının ne olduğunu ölçümlemek amacıyla 140 farklı motivasyon çeşidi seçenek olarak sunulunuyor (cinsel tatmin, aşk, intikam gibi).
5
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Her maddenin yanında ayrıca bu motivasyon hangi ilişki türünde ne sıklıkta başvurduklarını ölçümlemek amacıyla 4 farklı ilişki türünde (bir kadınla tek gecelik ilişki, bir erkekle tek gecelik ilişki, bir erkekle uzun süreli ilişki, bir kadınla uzun süreli ilişki olmak üzere) hangi davranışları ne sıklıkta gösterdikleri inceleniyor.
6
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Cinsel hayat motivasyonu doğrudan etkiliyor
Araştırmanın sonuçlarına göre, ilişki çeşidine göre değerlendirildiğinde katılımcıların tek gecelik ilişkileri tercih etmelerinin altında duygusal doyumdan çok fiziksel ihtiyaçlarını gidermek olduğu ortaya çıkıyor.
7
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Uzun sürelilerse, kişilerin cinsel birliktelik motivasyonlarının duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olduğu gözlemleniyor. Tek gecelik ilişkilerde hem de uzun süreli birlikteliklerde cinsel motivasyona en az etki eden faktörlerinse intikam, hastalık bulaştırma gibi hedef odaklı motivasyonlar olduğu saptanıyor.
8
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Sonuç olarak bu yargılara göre seks motivasyonlarının çeşitlilik gösterdiğini fakat ilişkinin boyutuyla yakından ilgili olduğunu söylemek mümkün.