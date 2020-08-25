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GeriCinsellik Cinsel Dürtünüzü Artırmanın 6 Yolu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Cinsel Dürtünüzü Artırmanın 6 Yolu
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Cinsel Dürtünüzü Artırmanın 6 Yolu

Cinsel dürtünüzü artırmak için önce düşük libidonuza neyin sebep olduğunu bulun! Partneriniz günün sonunda seks yapmak istiyor, ama havanızda değilsiniz. Peki ya bu her gece olursa? Bir kadının cinsel dürtüsünün azalması olasıdır, özellikle libidoyu etkileyen çok fazla faktör olduğunda.

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Düşük cinsel dürtü yaşıyorsanız ve bu sizi rahatsız etmediyse ve partnerinizle ilişkiniz üzerinde olumsuz bir etkisi olmadıysa, endişelenecek bir şeyiniz yok. Ancak, libido düşüşünüz zihinsel olarak rahatsız ediciyse veya ilişkinizde sorun yaratıyorsa düşük cinsel dürtünüzün nedenini araştırmanın zamanı gelmiş olabilir.

İlk adım sorunun nedenini belirlemektir. Hormon seviyeleriniz, aldığınız ilaçlar, alkolle olan ilişkiniz, stres seviyeniz ve partnerinizle olan ilişkinizin durumu dahil olmak üzere libido azalmasının birçok nedeni vardır.

21-Reçetelerinize Bir Göz Atın
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1-Reçetelerinize Bir Göz Atın

Çoğu zaman, düşük seks dürtüsünün nedeninin cevabı, ecza dolabındadır. Cinsel istek azalmasına neden olabilecek bazı ilaçlar var. Örneğin, suçlu belirli antidepresanlar olabilir. Aynı şey bazı doğum kontrol hapları için de geçerlidir. Reçeteli ilaçlarınızın sorunun nedeni olabileceğini düşünüyorsanız mutlaka doktorunuzla konuşun.

32-Düzenli Spor Yapın, Ter Atın
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2-Düzenli Spor Yapın, Ter Atın

Düzenli olarak egzersiz yapmak özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olur ve bu güven sizi yatak odasına kadar takip eder. Kendinizi beğenmiyorsanız çıplak kalmak istemezsiniz. Ancak seksi hissediyorsanız, vücudunuzu gizlemez ve seksten kaçınmazsınız.

43-Ağrınızın Üstünde Durun
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3-Ağrınızın Üstünde Durun

Seks sırasında ağrı yaşıyorsanız, libidonuzun düşmesi mantıklıdır. Birçok postmenopozal kadın rahatsızlıklarının sonucu vajinal kuruluk yaşayabiliyor. Bu durumda rahatsız edici veya ağrılı olanı arzulamak da zordur. Bu yüzden ilk durağınız jinekolog olmalı.

54-Stresten Uzak Kalın
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4-Stresten Uzak Kalın

Stres, tükenmiş bir libido için en büyük suçludur. Zayıf hissettiğinizde, dikkatinizi aynı anda birden fazla işe kaydırdığınızda, seks muhtemelen aklınızdaki en son şeydir. Gevşemenize yardımcı olacak her şeyi yapmalı kendinize zaman ayırmalısınız. İster koşuya çıkın, ister meditasyon yapın, isterseniz en sevdiğiniz diziyi tekrar izleyin. Yeter ki kendinize zaman ayırıp stresten uzak durun.

65-Randevu Gecesi Planlayın
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5-Randevu Gecesi Planlayın

Siz ve partneriniz en son ne zaman stressiz bir gece geçirdiniz? Hayatın önüne geçmesine izin vermek kolaydır, bu da ilişkiniz için zaman ayırmanızın önemli olduğu anlamına gelir.

Bu yüzden eşinizle bir randevu planlamak için zaman ayırın ve gecenin nereye gittiğini görün. Bazı insanlar seks planlama fikrinden hoşlanmaz ama sizin durumunuzda işe yarayacaktır. Zamanı planladıktan sonra dört gözle bekleyeceksin. Bu sırada hissedeceğiniz beklenti, artı birlikte ne yapmak istediğinize dair seksi düşünceleriniz; flört ve cinsel istek duygularını besleyecektir.

76-Yeni Bir Şey Deneyin
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6-Yeni Bir Şey Deneyin

İnsanlar genellikle klasik seksten yana oluyor; yani aynı zaman, aynı yer, aynı pozisyon. Ve çoğu çift bunun seks yapmaya değmediğini söylüyor. Yatak odasında bir şeyler renklendirmek ve cinsel yaşamınıza yenilik eklemek, bu monotonluk hissini sarsmaya yardımcı olabilir. Yeni bir şey deneyin. İster yeni bir pozisyon, ister seks oyuncakları... Bilinmeyenin o endişeli heyecanını hissettirecek herhangi bir şey...

Fotoğraflar: Alamy, İstock

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