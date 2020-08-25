Cinsel Dürtünüzü Artırmanın 6 Yolu

5-Randevu Gecesi Planlayın Siz ve partneriniz en son ne zaman stressiz bir gece geçirdiniz? Hayatın önüne geçmesine izin vermek kolaydır, bu da ilişkiniz için zaman ayırmanızın önemli olduğu anlamına gelir.



Bu yüzden eşinizle bir randevu planlamak için zaman ayırın ve gecenin nereye gittiğini görün. Bazı insanlar seks planlama fikrinden hoşlanmaz ama sizin durumunuzda işe yarayacaktır. Zamanı planladıktan sonra dört gözle bekleyeceksin. Bu sırada hissedeceğiniz beklenti, artı birlikte ne yapmak istediğinize dair seksi düşünceleriniz; flört ve cinsel istek duygularını besleyecektir.