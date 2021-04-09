Çinkonun Faydaları Nelerdir? İşte Çinko İçeren Besinler

Mineraller, insan sağlığı için önemli bileşenlerdir ve vücut için önemli rol oynamaktadır. Çinko da bu minerallerden biri. Sindirim sisteminden cilt sağlığına kadar etkileri vardır. Ancak insan vücudu çinkoyu üretmez. Bu nedenle besinler yoluyla alınması gerekir. Peki çinkonun faydaları nelerdir? İşte çinko içeren besinler...
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1
Çinko, sağlığımız için oldukça önemli bir mineraldir. Vücut fonksiyonlarının sağlıklı yürümesinde önemli rolü olan çinko eksikliği de birçok sağlık problemine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, çinko ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Çinkonun faydaları nelerdir?
Çinko, özellikle beyin, kemik, kas, karaciğer, böbrek, göz dokusu ve prostatta yoğun olarak bulunur. Vücudumuzun her dokusunda bulunmasına rağmen yüzde 90'ı kas ve kemiklerde yer almaktadır.
Güçlü bir antioksidan olan çinko, kanser riskini azaltıyor.
Hücrelerin sağlıklı bir şekilde bölünmesini ve çoğalmasını sağlayarak çocukların büyüme ve gelişim dönemlerinde önemli rol oynuyorç
Spor yapanlarda da enerjiyi artırıcı ve vücut yağ kas oranını dengeleyici etkileri olduğu biliniyor.
Çinko protein üretimini sağlıyor ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ve bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını da düzenliyor.
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Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?
Çinkonun eksik olduğu durumlarda ishal, aşırı güç eksikliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, bağışıklık sisteminde zayıflama nedeniyle çok sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, hafıza bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cilt yaralarında iyileşmede gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama belirtileri olabiliyor. Ayrıca çocukların büyüme ve gelişimlerinde geriliğe, yetişkinlerde erken saç beyazlamasına ve dökülmesine, tırnak kırılması, sarı nokta hastalığı, iştah azalması ve dişeti problemlerine yol açabiliyor.
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Çinko içeren besinler
Çinko bol miktarda kırmızı ette deniz mahsullerinde ve özellikle istiridyede bulunuyor.
Hayvansal gıdalar oldukça yüksek oranda çinko içeriyor.
Koyu yeşil yapraklı sebze ve bakliyat, kuru yemiş gibi bitkisel gıdalarda da çinko bulunsa bile içlerindeki fitalat denilen madde nedeniyle kana geçmesi zayıf oluyor. Bu nedenle vejetaryenlerin yüksek risk altında olduklarını bilmeleri gerekiyor.