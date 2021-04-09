Çinkonun Faydaları Nelerdir? İşte Çinko İçeren Besinler

Çinkonun faydaları nelerdir? Çinko, özellikle beyin, kemik, kas, karaciğer, böbrek, göz dokusu ve prostatta yoğun olarak bulunur. Vücudumuzun her dokusunda bulunmasına rağmen yüzde 90'ı kas ve kemiklerde yer almaktadır.



Güçlü bir antioksidan olan çinko, kanser riskini azaltıyor.



Hücrelerin sağlıklı bir şekilde bölünmesini ve çoğalmasını sağlayarak çocukların büyüme ve gelişim dönemlerinde önemli rol oynuyorç



Spor yapanlarda da enerjiyi artırıcı ve vücut yağ kas oranını dengeleyici etkileri olduğu biliniyor.



Çinko protein üretimini sağlıyor ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ve bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin fonksiyonlarını da düzenliyor.