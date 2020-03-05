Cilt Tipine Göre Bakım Maskesi Nasıl Seçilir?

Yağlı ciltler için maske seçimi Eğer yağlı bir cilt tipine sahipseniz kullanacağınız maskenin kil maskesi gibi, fazla yağı emen bir yapıda olması gerekir. Yağlı cilde ek olarak gözenek ve siyah nokta probleminiz de varsa, seçeceğiniz maskenin peeling etkisi sağlaması için tanecikli yapıda olması önemli. Bu maskeler haftada 1 en fazla 2 defadan fazla kullanılmamalı, her gün peeling yaparak cildinizi aşındırmak cildinizi inceltir ve doğal yapısını bozar, buna dikkat edilmelidir.