MAHMURE ÖZEL
Cilt Pürüzsüzleştiren 5 Meyveli Maske Tarifi
Her kadın cildinin pürüzsüz, sağlıklı ve ışıltılı olmasını ister. Bunun için birçok bakım yapar, uygulama araştırır, pahalı kremlere para yatırırız. Peki rutin cilt bakımınızı yaptırıp ek olarak evde yapacağınız basit maskelerle de cildinizi pürüzsüzleştireceğinizi söylesek? İşte evde kolayca yapabileceğiniz 5 ev yapımı maske tarifi...
1) Kivi ve avokadolu yüz maskesi
Kivi, avokado gibi, C vitamini ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca içeriğinde antioksidanlar içerir. Bu vitaminler deriyi güçlendirir ve canlandırır. Cilt hücrelerini nemlendirir ve tekrar canlandırır, böylece cildin esnekliğini geliştirir. Cildin gençleşmesine, sağlıklı ve ışıltılı hale gelmesine yardımcı olur. Tarifini vereceğimiz maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.
Gerekli malzemeler:
•1 avokado
•1 kivi
•1 çay kaşığı bal
Yapılışı:
1. Avokado ve kivinin iç kısmını bir kabın içine boşaltarak iyice ezin ve kremsi bir yapıya kavuşana kadar karıştırın.
2. Bal ekleyin ve tekrardan iyice karıştırın.
3. Elde edeceğiniz maskeyi yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.
4. Su ile durulayın ve yüzünüzü kurulayın.
2) Üzüm ve elmalı yüz maskesi
Elma cildi sağlıklı tutmak için önemli bir faktör olan bakır içerirler. Bakır cildinizin rengini belirleyen bileşen olan melanin üretiminde yardımcı olur ve aynı zamanda zararlı UV ışınlarından da korur. Üzüm ise cilt renginin tonuna etki eder ve cildi sıkılaştırmayı sağlayan C vitamini bakımından zengindir. Kırmızı kan hücrelerini güçlendirirler ve cildinizin esnek kalmasını sağlar.
3) Muz ve zerdeçallı yüz maskesi
Sivilcelerinizi yok etmek ve cildinizi pürüzsüzleştirmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir maskede birleşti. Muz cildinizin nemlendirilmesine katkı sağlayacak, zerdeçal ise ciltte oluşan iltihabı yok edecek. Son olarak maskedeki karbonat ise ölü derinin atılmasını sağlayacak.
4) Çilek ve çikolatalı yüz maskesi
Çilek, cildin ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineraller tarafından zenginleştirilmiş bir meyvedir. Erken yaşlanmayı önleyen C vitamini, içinde bulunan ellagik asit sayesinde cildin hafifletilmesine, ferahlamasına yardımcı olurlar. Bu aynı zamanda cilt lekelerini de azaltıcı bir etkiye sahiptir.
4) Şeftalili yüz maskesi
Vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan şeftali cildi besler, cilt tonunu dengeler ve kırışık oluşumunu engeller.
Gerekli malzemeler:
•1 tatlı kaşığı zeytinyağı
•1 adet şeftali
Yapılışı:
1. Şeftaliyi iyice ezin ve püre haline getirin.
2. Ardından zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın.
3. Maskeyi yüzünüze uygulayarak 10 dakika boyunca bekletin.
4. Ardından ılık su ile yıkayın ve kurulayın.
Herhangi bir hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa bu tarifleri uygulamadan önce bir dermatologa danışmanızda fayda var.
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