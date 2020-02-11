Cilt Pürüzsüzleştiren 5 Meyveli Maske Tarifi

1) Kivi ve avokadolu yüz maskesi Kivi, avokado gibi, C vitamini ve E vitamini ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca içeriğinde antioksidanlar içerir. Bu vitaminler deriyi güçlendirir ve canlandırır. Cilt hücrelerini nemlendirir ve tekrar canlandırır, böylece cildin esnekliğini geliştirir. Cildin gençleşmesine, sağlıklı ve ışıltılı hale gelmesine yardımcı olur. Tarifini vereceğimiz maskeyi haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.