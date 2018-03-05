Cilt Lekelerinizden Kurtulmak İçin 8 Pratik Öneri

Cildinizdeki lekelerden kurtulmak için her ne kadar ilaç ve lazer gibi tedavi yöntemleri olsa da, sadece aşağıda yer alan 8 pratik öneriyle de aynı sonucu alabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İŞTE CİLT LEKELERİNE İYİ GELEN 8 DOĞAL YÖNTEM...
Kaynak Fotoğraflar: İngimage, Pixabay
2
Limon Suyu Mucizesi:
Ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden biri limondur. İçerisinde bol miktarda barındırdığı sitrik asitle ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırır. Bu yöntemi uygulamaksa oldukça kolay. Tek ihtiyacınız olan limon suyu ve pamuk topları. Pamuk toplarını limon suyuna hafifçe bastırarak cildinize masaj yapar gibi uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.
3
Elma Sirkeli Tonik:
Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açarak azalmalarına yardımcı olur. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulanabilir. Yine, pamuk toplarını elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın.
4
Aloe Vera Maskesi:
Aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yanık, çatlak ya da akne izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayarak yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
5
Karbonat:
Karbonat, ciltteki lekeleri giderirken bu lekelerin yeniden oluşmasını da önleyen bir özelliğe sahiptir. Haftada birkaç gün, ıslatılan cilde karbonat serpiştirilerek uygulanabilir. Bu şekilde 5 dakika kadar beklendikten sonra ılık suyla durulayın.
6
Salatalık:
Salatalık genel olarak cildi dinlendiren ve hücrelerde yenilenme sağlayarak lekelere de iyi gelen bir özelliğe sahiptir. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok.
7
Portakallı Peeling:
Portakalı, kabuklarının dış yüzeyi cilde değecek şekilde yerleştirip bir süre bekledikten sonra durulayarak uygulayabilirsiniz.
8
Keten Tohumu Maskesi:
Keten tohumu vücuda birçok faydasının yanında cilt lekeleri için de oldukça iyi bir çözümdür. Keten tohumu suyla karıştırılıp maske haline getirilir ve bir bez yardımıyla cilde uygulanır.
9
Domates Dilimleri:
Domates, içerisindeki beta karoten ile yenileyici etkiye sahiptir. Domatesi de salatalık gibi dilimleyerek cildinize yerleştirin. Zamanla cilt lekelerinizin azaldığını fark edebilirsiniz.Verdiğimiz tüm tariflerin tavsiye niteliğinde olup, uzman kontrolünde tedaviye ek olarak uygulanabileceğini unutmayın.MAHMURE ÖZEL