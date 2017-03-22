Cilt Beyazlatmak İçin 11 Doğal Maske

Tam Buğday Unu Ve Zerdeçal Tozu Karışımı Bu maske, cilt beyazlatma ve cilt lekelerinden kurtulmak için, çok etkili ve yapımı çok kolay bir maskedir.2 tatlı kaşığı buğday unu, bir tutam toz zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu veya yoğurt.