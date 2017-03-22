MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Bakım Cilt Beyazlatmak İçin 11 Doğal Maske
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Cilt Beyazlatmak İçin 11 Doğal Maske
Güzellik Bakım

Cilt Beyazlatmak İçin 11 Doğal Maske

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Yulaf Ezmesi, Yoğurt Ve Domates Maskesi
Abone Olgoogle-news

Yulaf Ezmesi, Yoğurt Ve Domates Maskesi

Yulaf ezmesi, domates suyu ve yoğurttan birer tatlı kaşığı alıp bir kaseye koyun. Bu karışımı hamur hale getirin. Yüzünüze uygulayıp 20-30 dakika bekleyip, normal suyla durulayın.Domates suyu sıkılaştırıcı ve cilt rengini açıcı olarak yüzyıllardır kullanılan bir maddedir.Kaynak fotoğraflar: Pinterest, pexels

2
Abone Olgoogle-news

Yulaf ezmesi cildinize peeling yapar. Yoğurt hem cilt lekelerini açmakta, hem de yüzünüze beyaz aydınlık bir görüntü kazandırmakta etkilidir. Bu yöntem cilt renginizi açmakla kalmayacak, cildiniz üzerinde birikmiş ölü hücrelerden de sizi kurtaracak.

3Kurutulmuş Portakal Kabuğu Ve Yoğurt
Abone Olgoogle-news

Kurutulmuş Portakal Kabuğu Ve Yoğurt

Kurutulmuş portakal kabuğu ve yoğurt ile evde maske yapmak çok kolaydır.Yalnızca yapmanız gereken portakal kabuklarını güneşte kurutun.

4
Abone Olgoogle-news

Kurutulmuş portakal kabuklarını rendeleyip, yoğurtla karıştırıp hamur haline getirin, biraz su ekleyebilirsiniz.Bu karışımı yüzünüze sürüp, 20 dakika bekleyip, ardından soğuk su ile durulayın.Bu uygulama, yüzünüzdeki lekelerin rengini açacak ve teninizi beyazlaştıracaktır.

5Tam Buğday Unu Ve Zerdeçal Tozu Karışımı
Abone Olgoogle-news

Tam Buğday Unu Ve Zerdeçal Tozu Karışımı

Bu maske, cilt beyazlatma ve cilt lekelerinden kurtulmak için, çok etkili ve yapımı çok kolay bir maskedir.2 tatlı kaşığı buğday unu, bir tutam toz zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu veya yoğurt.

6
Abone Olgoogle-news

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp maske yapın .Yüzünüzde 20-25 dakika tutup, ardından yüzünüzü yıkayın.Bu maske cilt beyazlatmada çok etkilidir.

7Limon Ve Bal Maskesi
Abone Olgoogle-news

Limon Ve Bal Maskesi

Bu cilt beyazlaştırma maskesini yapmak, limon ve balın çoğumuzun sofrasında olan şeyler olduğu için daha kolay.1’er tatlı kaşığı limon ve balı iyice karıştırın.

8
Abone Olgoogle-news

Bu maskeyi yüzünüze uygulayıp kurumaya bırakın.20 dakika sonra durulayın.Bu maskeden sonra cildiniz yumuşacık ve aydınlanmış, rengi açılmış olacak.

9Hindistan Cevizi Yağı
Abone Olgoogle-news

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, yüz ve vücudumuzun diğer parçaları üzerinde aydınlatıcı ve izleri yok edici olarak bilinir.

10
Abone Olgoogle-news

Yapmanız gereken yalnızca bu yağı cilt lekelerinize ve izlerinize uygulamak.Düzenli kullanımda bu lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.

11Süt, Bal, Limon Suyu
Abone Olgoogle-news

Süt, Bal, Limon Suyu

Cilt beyazlatmak için bir diğer etkili ve yapımı kolay maske.Süt, bal ve limon suyundan birer tatlı kaşığı alın ve iyice birbirine karıştırın.Ardından bu karışı yüzüne uygulayıp, 20-30 dakika bekleyip, suyla durulayın.

12
Abone Olgoogle-news

Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayın, böylece cilt lekelerinden kurtulup,cildiniz yumuşayacak ten renginiz açılacak. Bunları Yaparken Cildinize Zarar Veriyorsunuz...

13Domates Ve Kişniş Maskesi
Abone Olgoogle-news

Domates Ve Kişniş Maskesi

Domastes ve kişniş yaprakları maskesi yağlı veya kuru ciltleri beyazlatmak için mükemmel bir seçenektir. 2’şer tatlı kaşığı domates suyu ve kişniş yaprağı suyunu karıştırın, ve birkaç damla limon ekleyip, maskeyi uygulayın, ardından normal suyla durulayın. Beyaz bir tene kavuşacaksınız!

14Bal Ve Badem Maskesi
Abone Olgoogle-news

Bal Ve Badem Maskesi

Bal ve badem ikisi birlikte maske olarak hazırlandığında, cilt beyazlatmada süper etkidir.Cildinizi nemlendirip beyazlatır.

15
Abone Olgoogle-news

Yapmanız gereken yalnızca 1 tatlı kaşığı süt tozu, yarım tatlı kaşığı badem tozu veya yağı ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp maske yapmak.Bu karışımı yüzünüze uygulayın, 15-20 dakika sonra durulayın. Cildinizin aydınlandığını siz de farkediceksiniz.

16Limon Suyu Ve Salatalık Suyu
Abone Olgoogle-news

Limon Suyu Ve Salatalık Suyu

Limonun içinde maddeler cilt aydınlatılması ve leke giderici olarak programlanmıştır.1’er tatlı kaşığı limon ve salatalık suyunu bir kapta karıştırın.Bu karışımı yüzünüze uygulayıp, 15-20 dakika yüzünüzde tutun ve normal suyla durulayın.

17
Abone Olgoogle-news

Salatalık ayrıca yüzünüze ferahlık, tazelenmiş bir his verip, yüzünüzü aydınlatacaktır.

18Pirinç Unu Maskesi
Abone Olgoogle-news

Pirinç Unu Maskesi

4 çay kaşığı pirinç ununu ve yarım çay bardağı suyu bir kabın içinde karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürerek 5 dakika kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra bol ılık suyla yıkayıp durulayın. .

19
Abone Olgoogle-news

İşlem sonunda cildinizin kurumasını istemiyorsanız nemlendirici uygulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere uygulayarak yaklaşık 1 ay sonunda sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz

20Tam buğday Unu Ve Domatesli Maske
Abone Olgoogle-news

Tam buğday Unu Ve Domatesli Maske

Tam buğday unu özellikle Hindistanda güneş yanıklarından kurtarıcı, cildi tedavi eden,rengini açan bir gıda olarak bilinir.2’şer tatlı kaşığı buğday unu ve domates suyunu karıştırın.Bu karışımı cildinize uygulayıp, 15-20 dakika kurumasını, cildin karışımı emmesini bekleyin.Ve ardından yüzünüzü yıkayın. Cildiniz beyazlaşacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi