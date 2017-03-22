Cilt Beyazlatmak İçin 11 Doğal Maske

Yulaf ezmesi, domates suyu ve yoğurttan birer tatlı kaşığı alıp bir kaseye koyun. Bu karışımı hamur hale getirin. Yüzünüze uygulayıp 20-30 dakika bekleyip, normal suyla durulayın.Domates suyu sıkılaştırıcı ve cilt rengini açıcı olarak yüzyıllardır kullanılan bir maddedir.Kaynak fotoğraflar: Pinterest, pexels
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Yulaf ezmesi cildinize peeling yapar. Yoğurt hem cilt lekelerini açmakta, hem de yüzünüze beyaz aydınlık bir görüntü kazandırmakta etkilidir. Bu yöntem cilt renginizi açmakla kalmayacak, cildiniz üzerinde birikmiş ölü hücrelerden de sizi kurtaracak.
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Kurutulmuş Portakal Kabuğu Ve Yoğurt
Kurutulmuş portakal kabuğu ve yoğurt ile evde maske yapmak çok kolaydır.Yalnızca yapmanız gereken portakal kabuklarını güneşte kurutun.
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Kurutulmuş portakal kabuklarını rendeleyip, yoğurtla karıştırıp hamur haline getirin, biraz su ekleyebilirsiniz.Bu karışımı yüzünüze sürüp, 20 dakika bekleyip, ardından soğuk su ile durulayın.Bu uygulama, yüzünüzdeki lekelerin rengini açacak ve teninizi beyazlaştıracaktır.
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Tam Buğday Unu Ve Zerdeçal Tozu Karışımı
Bu maske, cilt beyazlatma ve cilt lekelerinden kurtulmak için, çok etkili ve yapımı çok kolay bir maskedir.2 tatlı kaşığı buğday unu, bir tutam toz zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu veya yoğurt.
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Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp maske yapın .Yüzünüzde 20-25 dakika tutup, ardından yüzünüzü yıkayın.Bu maske cilt beyazlatmada çok etkilidir.
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Limon Ve Bal Maskesi
Bu cilt beyazlaştırma maskesini yapmak, limon ve balın çoğumuzun sofrasında olan şeyler olduğu için daha kolay.1’er tatlı kaşığı limon ve balı iyice karıştırın.
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Bu maskeyi yüzünüze uygulayıp kurumaya bırakın.20 dakika sonra durulayın.Bu maskeden sonra cildiniz yumuşacık ve aydınlanmış, rengi açılmış olacak.
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Hindistan Cevizi Yağı
Hindistan cevizi yağı, yüz ve vücudumuzun diğer parçaları üzerinde aydınlatıcı ve izleri yok edici olarak bilinir.
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Yapmanız gereken yalnızca bu yağı cilt lekelerinize ve izlerinize uygulamak.Düzenli kullanımda bu lekelerden eser kalmadığını göreceksiniz.
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Süt, Bal, Limon Suyu
Cilt beyazlatmak için bir diğer etkili ve yapımı kolay maske.Süt, bal ve limon suyundan birer tatlı kaşığı alın ve iyice birbirine karıştırın.Ardından bu karışı yüzüne uygulayıp, 20-30 dakika bekleyip, suyla durulayın.
Domastes ve kişniş yaprakları maskesi yağlı veya kuru ciltleri beyazlatmak için mükemmel bir seçenektir. 2’şer tatlı kaşığı domates suyu ve kişniş yaprağı suyunu karıştırın, ve birkaç damla limon ekleyip, maskeyi uygulayın, ardından normal suyla durulayın. Beyaz bir tene kavuşacaksınız!
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Bal Ve Badem Maskesi
Bal ve badem ikisi birlikte maske olarak hazırlandığında, cilt beyazlatmada süper etkidir.Cildinizi nemlendirip beyazlatır.
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Yapmanız gereken yalnızca 1 tatlı kaşığı süt tozu, yarım tatlı kaşığı badem tozu veya yağı ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırıp maske yapmak.Bu karışımı yüzünüze uygulayın, 15-20 dakika sonra durulayın. Cildinizin aydınlandığını siz de farkediceksiniz.
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Limon Suyu Ve Salatalık Suyu
Limonun içinde maddeler cilt aydınlatılması ve leke giderici olarak programlanmıştır.1’er tatlı kaşığı limon ve salatalık suyunu bir kapta karıştırın.Bu karışımı yüzünüze uygulayıp, 15-20 dakika yüzünüzde tutun ve normal suyla durulayın.
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Salatalık ayrıca yüzünüze ferahlık, tazelenmiş bir his verip, yüzünüzü aydınlatacaktır.
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Pirinç Unu Maskesi
4 çay kaşığı pirinç ununu ve yarım çay bardağı suyu bir kabın içinde karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürerek 5 dakika kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra bol ılık suyla yıkayıp durulayın. .
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İşlem sonunda cildinizin kurumasını istemiyorsanız nemlendirici uygulayın. Bu maskeyi haftada 2 kere uygulayarak yaklaşık 1 ay sonunda sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz
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Tam buğday Unu Ve Domatesli Maske
Tam buğday unu özellikle Hindistanda güneş yanıklarından kurtarıcı, cildi tedavi eden,rengini açan bir gıda olarak bilinir.2’şer tatlı kaşığı buğday unu ve domates suyunu karıştırın.Bu karışımı cildinize uygulayıp, 15-20 dakika kurumasını, cildin karışımı emmesini bekleyin.Ve ardından yüzünüzü yıkayın. Cildiniz beyazlaşacaktır.