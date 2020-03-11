MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır?
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır?

Bakım yağlarını cilt bakım rutinimize eklememizin hem cildimiz için hem de makyajımız için harika faydaları var. Peki bu cilt bakım yağlarını nasıl kullanmalıyız?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte cilt yağlarını kullanmanın 5 pratik yöntemi...

2Makyajınızı temizleyin

Makyajınızı temizleyin

Üzerinde 'temizleme yağı' yazmasa bile her türlü cilt yağı suya dayanıklı maskara, kalıcı far ve rujları sadece birkaç hareketle nazikçe temizliyor. Ayrıca cildi tahriş etmiyor.

3Saçınızı şekillendirin

Saçınızı şekillendirin

Cilt tarafından kolayca emilen zengin yağ asidi içerikli yağlar (argan ve jojoba gibi), aynı zamanda saçlar tarafından da kolayca emiliyor. Saç tasarımcıları, kabaran bukleleri veya elektriklenen saçları yatıştırmak için kurumuş saç uçları ya da kabarık saç tellerine bu yağlardan bir miktar sürmenizi öneriyor.

4Likit fondöteni nemlendirin

Likit fondöteni nemlendirin

Kullandığınız herhangi bir krem veya likit fondötene yağ eklemek daha fazla nem sağlamasına ve daha ince olmasına yardımcı oluyor. Böylece bütün yaz bronz teninize sürdüğünüz fondöteni artık koyu görünmeye başlasa bile kullanmaya devam edebilirsiniz.

5Parfüm olarak kullanın

Parfüm olarak kullanın

Bu ürünlerin çoğu, birçok parfümün içeriğinde kullanılan yasemin, sandal ağacı ve lavanta esans yağı içeriyor. El bileklerinize parfüm niyetine bu ürünleri sürebilirsiniz.

6Aydınlatıcı etkisinden yararlanın

Aydınlatıcı etkisinden yararlanın

Doğal görünen bir aydınlatıcı etkisi yaratmak için makyajınızı tamamladıktan sonra bir miktar yüz yağını elmacık kemiklerinize, burun köprüsüne ve omuzlarınıza sürmenizi öneriyor makyaj uzmanları.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

7

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi