MAHMURE ÖZEL
Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır?
Bakım yağlarını cilt bakım rutinimize eklememizin hem cildimiz için hem de makyajımız için harika faydaları var. Peki bu cilt bakım yağlarını nasıl kullanmalıyız?
Saçınızı şekillendirin
Cilt tarafından kolayca emilen zengin yağ asidi içerikli yağlar (argan ve jojoba gibi), aynı zamanda saçlar tarafından da kolayca emiliyor. Saç tasarımcıları, kabaran bukleleri veya elektriklenen saçları yatıştırmak için kurumuş saç uçları ya da kabarık saç tellerine bu yağlardan bir miktar sürmenizi öneriyor.
Parfüm olarak kullanın
Bu ürünlerin çoğu, birçok parfümün içeriğinde kullanılan yasemin, sandal ağacı ve lavanta esans yağı içeriyor. El bileklerinize parfüm niyetine bu ürünleri sürebilirsiniz.
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