Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır?

Saçınızı şekillendirin Cilt tarafından kolayca emilen zengin yağ asidi içerikli yağlar (argan ve jojoba gibi), aynı zamanda saçlar tarafından da kolayca emiliyor. Saç tasarımcıları, kabaran bukleleri veya elektriklenen saçları yatıştırmak için kurumuş saç uçları ya da kabarık saç tellerine bu yağlardan bir miktar sürmenizi öneriyor.