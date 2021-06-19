Çileğin Faydaları Nelerdir? Çileğin Kalorisi ve Besin Değerleri

Çileğin faydaları nelerdir? Enfeksiyonlara karşı korur: Çilek, Covid-19 ile mücadelemizin de sürdüğü bu dönemde içeriğindeki polifenoller ile virüsleri baskılayıcı etki yaparak birçok enfeksiyonel hastalıktan korunmamıza yardımcı oluyor. Sadece virüs değil; bakteriler, maya ve mantarlar üzerinde de etki gösteriyor. Ayrıca antioksidan etkisi bulunan çilek, bağışıklığımızın güçlenmesi için de etkili bir besindir.



Zayıflamaya yardımcı olur: Meyveler ve sebzeler, yağ dokusu büyümesini baskılama kapasiteleri nedeniyle yağlanmaya karşı koruyucudurlar. Aynı zamanda vücut ağırlığı yönetimi ve formun korunması için de faydalı bir araç olarak kabul edilirler. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketimi sağlandığında kilo kontrolünde önemli rol oynayan çileğin bir porsiyonunda ise orta boy 12 çilek olması yeterli oluyor.