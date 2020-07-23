Cildinizi İçeriden Besleyin: Tüketmeniz Gereken 10 Besin
Cilt bakımı yapmak, nemlendirici sürmek, güneş koruyucu kullanmak, her gün temizlemek sağlıklı bir cilt için çok önemli. Diğer çok önemli adım ise doğru besinleri tüketmek.
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Yaşlanma belirtilerine karşı koyan, ışıl ışıl, sağlıklı bir cilt için beslenme listenizden eksik etmemeniz gereken 10 besini açıklıyoruz.
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Turuncu besinler
Turuncu besinler betakaroten içerir. Bu özelliği ile cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur, hücrelerin zarar görmesini ve yaşlanmayı engeller. Turuncu besinleri daha çok tüketmeye dikkat edin.
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Yeşil yapraklılar
Yeşil yapraklı besinlerin iyi gelmediği bir şey var mı ki? Zeaksantin ve lutein bakımından bir hayli olan yeşil yapraklılar, nem bariyerlerini güçlendirir, hücreleri korurlar.
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Domates
Domates, en güçlü karotenoid antioksidanlardan olan likopeni bol miktarda içerir. Bu içeriği ile serbest radikallerin cilde zarar vermesini engeller ve cildi güçlendirir.
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Yağlı balıklar
En iyi Omega-3 kaynağı olan yağlı balıklar, vücutta çok şeye fayda sağlıyor. Bunlardan biri de cildimiz. Nemli ve dolgun bir cilde sahip olmak için düzenli olarak yağlı balıklardan tüketmelisiniz. Ayrıca yağlı balıklar, akne ve inflamasyon gibi sorunlara da iyi gelir.
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Dolma biberler
Kırmızı, sarı ve yeşil dolma biberler, harika bir betakaroten ve C vitamini kaynağıdır. Bu iki özellik, vücutta antioksidan ve kolajen üretimine destek olurlar. Renkli dolma biberler de bu özellikle ile yaşlanmaya savaş açan besinler arasında.
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Kırmızı üzüm
Kırmızı üzümün kabuğunda resveratrol bulunur. Resveratrol, yaşlanma karşıtı etkisi ile bilinir. Aynı zamanda kırmızı üzümler elajik asit içerir ve bu özelliği ile cildi streste karşı korur.
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Avokado
Avokadonun her gün yeni bir faydasını duyuyoruz. Sağlıklı yağlar ile donanmış olan bu harika besin cildin elastikiyetini korur, cilt bariyerini güçlendirir ve cilde nem verir.
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Karpuz
Yaz aylarının en sevilenlerinden karpuzun cilde iyi geldiğini biliyor muydunuz? Cildin en temel besin kaynağı sudur ve karpuz da su bakımından bir hayli zengindir. Bunun yanı sıra karpuz bol miktarda antioksidan, E ve C vitamini içerir. Bu da cilde aydınlık bir görüntü vermeye yardımcı olur.
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Yulaf
Çoğunlukla spor yapanların ya da kilo vermek isteyenlerin tükettiği bir besin olan yulaf, aslında herkesin beslenmesine dahil etmesi gereken besinlerden. Hücrelerin zarar görmesini engelleyen selenyum bakımından zengin olan yulaf, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirmede de önemli rol oynar.
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Brokoli
Vitaminler, mineraller, karatenoidler... Hepsi brokolide mevcut. Cilde büyük bir destek sağlayan brokoli, yaşlanma belirtileri ile savaşır, ışıltılı bir cilde kavuşmaya yardımcı olur.