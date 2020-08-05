Cildin Erken Yaşlanmasına Neden Olan 10 Önemli Hata
Yaşlanmak doğal bir süreç ve bunun önüne geçmek mümkün değil. Ancak cildin doğal yaşlanma sürecine ek olarak yaptığımız bazı kişisel hatalar, cildimizin beklenen zamandan önce daha solgun, mat ve yaşlı görünmesine yol açabiliyor.
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1
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Genç görünmek, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak, kadın erkek fark etmeksizin hemen herkesin arzuladığı bir durum. Ancak ilerleyen yaşla birlikte cildin yapısını oluşturan kollajen ve elastin lifleri azalıyor, cilde destek olan yağ dokusundaki kayıplar daha da belirginleşiyor.
2
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Cildin maruz kaldığı güneş, ısı, travmalar, radyasyon ve çevre kirliliği de yaşlanmaya yol açan diğer faktörler. Yaz aylarında yaptığımız en önemli hatamız ise güneşten doğru ve yeterince korunmamak. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak cildi erken yaşlandıran 10 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
3
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Hata: Güneşten korunmamak
Doğrusu: Güneş ışınlarına maruz kalmak cilt yaşlanmasına yol açan en önemli faktör. Güneşten yeterince ve doğru şekilde korunmamak; ciltte lekelenmelere, kırışıklara, benlerde artışa, daha da kötüsü cilt kanserine yol açabiliyor.
4
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Cildinizin hasara uğramaması için güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında açık alanlarda zaman geçirmeyin, şemsiye altında bile olsanız kum ve asfalttan yansıyan güneş ışınlarının da aynı etkiyi yaptığını unutmayın. Açık tenliyseniz minimum 50 SPF, koyu tenliyseniz minimum 30 SPF içeren, dermatolojik olarak test edilip onaylanmış ve eczaneden temin edeceğiniz güneş koruyucuları kullanmayı asla ihmal etmeyin.
5
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Hata: Sigara kullanmak
Doğrusu: Sigara içeriğindeki kimyasal maddeler nedeniyle cilt yaşlanmasında büyük rol oynuyor. Sigara kullanımı ve pasif içicilik ciltte; donukluk, matlık, lekelenme ve kirli bir görünüm oluşturmasının yanı sıra cildin oksijenlenmesini bozarak kırışıklık oluşumunu ve lekelenmeyi tetikliyor.
6
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Hata: Makyajı temizlemeden yatmak
Doğrusu: Gün boyu maruz kalınan kimyasallar, toz ve kir artıklarının temizlenmesi, cildin gece nefes almasına ve onarımına yardımcı oluyor. Temizlenmeyen makyaj kalıntıları ise gece boyunca ince çizgilere dolarak, yatış pozisyonuna göre kırışıkların şekillenmesine neden oluyor. Taze ve canlı bir cilt için gece cilt temizliğine ve bakımına özen göstermenin alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor.
7
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Hata: Cildi susuz bırakmak
Doğrusu: Su içmek genel sağlığımızın yanı sıra cilt sağlığımız için de çok önemli. Yetersiz su tüketimi hücre onarımını aksatarak cildin hassaslaşmasına ve kırışıkların belirginleşmesine yol açabiliyor. Cildinizin erken yaşlanmaması için günde en az 10 bardak suyu gün içerisine yayarak içmeyi alışkanlık haline getirin.
8
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Hata: Cildi doğru nemlendirmemek
Doğrusu: 20’li yaşlarda en canlı ve parlak cilde sahipken, 30’lu yaşlardan itibaren her 10 yılda bir cilt yaşlanması belirginleşiyor. Özellikle yaşla birlikte cilde parlaklık ve nem veren yağ ünitesinde azalma görüldüğü için zaman içerisinde cilt daha kuru ve hassas bir forma dönüşüyor. Bu nedenle cildinizin tipine ve yaşınıza uygun olan nemlendiriciyi seçerek günde 2 defa nem takviyesi yapmaya özen gösterin.
9
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Doğrusu: Kızartılmış, soslanmış ve katkı maddeler içeren gıdalar, fastfood tüketimi ile şekerli gıdalar cildin oksidasyonunu arttırarak yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Sebze, meyve ve doymamış yağ asitlerinden zengin Akdeniz usulü beslenmek, haftada en az 2 kez balık ile sağlıklı yağlar içeren kuruyemiş tüketmek ise cildin parlamasına ve yaşlanmanın gecikmesine yardımcı oluyor.
10
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Hata: Hızlı ve fazla kilo alıp vermek
Doğrusu: Esnek bir organ olan cildimiz zaman içerisinde oluşan bedensel değişikliklere uyum sağlayabiliyor. Ancak kısa sürede hızlı kilo almak veya vermek cildin esnekliğinin karşılayamadığı değişimler olduğu için vücudumuzda çatlaklar ile sarkmalar, yüzümüzün yağ dokusunda ve bölgesel olarak yoğunlaşan yağ paketlerinde kayıplara yol açabiliyor. Bu tarz bölgesel derin doku kayıpları daha yaşlı bir görünüme neden oluyor.
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Hata: Makyajda yoğun kapatıcı uygulamak
Doğrusu: Cildin yapısında bulunan ve nem sağlayan yağ bezleri, bir kanal aracılığıyla gözenek adı verilen porlara açılıyor. Yoğun kapatıcı makyaj uygulamak, gözeneklerin ve dolayısıyla yağ bezi kanallarının herhangi bir seviyede tıkanmasına, cildin hava alamamasına yol açıyor. Böylece aknelerde ve yağ kistleri oluşumunda artış görülebiliyor.
12
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Yine güneş lekelerinin sürekli kapatılmaya çalışılması lekenin derinleşmesine ve tedavisinin güçleşmesine neden olabiliyor. Bunların yanı sıra göz çevresine uygulanan yoğun kapatıcılar da kırışıkların artması ve kistik oluşumlarla sonuçlanabiliyor. Her akşam yatmadan önce cildinizin yapısına uygun bir makyaj temizleyici, ardından da uygun bir yıkama ürünü kullanmayı unutmayın.
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Hata: Cilde uygun olmayan kozmetik işlemler yaptırmak
Doğrusu: Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan kozmetik işlemlerin yaşlanmayı geciktirmesi mümkün. Uygun mevsimde ve önerilen aralıklarla kozmetik işlemler yaptırılabilir. Ancak kozmetik uygulama seçiminde cilt tonu ve tipi önem taşıyor. Örneğin cilt yenileme ve yaşlanma karşıtı lazer uygulamalarına karar verilirken doğru mevsim de göz önünde bulundurularak, kişinin cilt tonuna dikkat edilmeli.
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Aynı şekilde peeling ve dermapen uygulamalarında önerilen sıklığın dışına çıkılmamalı. Cildin ihtiyacını bilmeden, sorgulamadan popüler görülen uygulamaları yaptırmaya çalışmak cilt kalitesinin bozulmasına, lekelenmelere, ciltte incelmelere, dolayısıyla cildin daha yaşlı görünmesine neden olabiliyor.
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Hata: Güvenilir olmayan ürünler kullanmak
Doğrusu: Günümüzde pek çok üründe olduğu gibi, cilt bakım ürünlerinde de doğal içerikli ürünleri tercih etmek popüler oldu. Ancak doğal ürün etiketine aldanarak dermatolojik olarak test edilmemiş, üretim ehliyeti olmayan kişiler veya kurumlarca hazırlanan ürünlerden uzak durun. Cildinize en doğru ürünleri bulmak için dermatoloğunuza danışın, aksi takdirde sahte veya zararlı olabilecek ürünlerle cildinizin sağlığından olabilirsiniz.