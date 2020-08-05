Cildin Erken Yaşlanmasına Neden Olan 10 Önemli Hata

Hata: Cildi doğru nemlendirmemek Doğrusu: 20’li yaşlarda en canlı ve parlak cilde sahipken, 30’lu yaşlardan itibaren her 10 yılda bir cilt yaşlanması belirginleşiyor. Özellikle yaşla birlikte cilde parlaklık ve nem veren yağ ünitesinde azalma görüldüğü için zaman içerisinde cilt daha kuru ve hassas bir forma dönüşüyor. Bu nedenle cildinizin tipine ve yaşınıza uygun olan nemlendiriciyi seçerek günde 2 defa nem takviyesi yapmaya özen gösterin.