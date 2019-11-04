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GeriKişisel Bakım Cilde Zarar Veren 8 Besin
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Cilde Zarar Veren 8 Besin
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Cilde Zarar Veren 8 Besin

Bazı besinler cildinizi sağlıklı, temiz ve parlak gözükmesine sebep olurken, bazı besinler de cildinizin cansız, kuru, kırışık ve akne eğilimli olmasına sebep olabilir. Cilt sağlığınızı ve görünüşünüzü kötü yönde etkileyebilecek besinleri sıraladık. Beslenme düzeninizi kontrol edip bu besinler varsa dikkatli tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

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1Şeker

Şeker

İnce rafine veya ilave formda şeker cildinizi kötü yönde etkileyecek bir gıdadır. Cildinizi pürüzsüz ve diri tutan bir protein olan kolajene, şeker sayesinde zarar vermiş olursunuz. Ayrıca şeker yüksek asit içerdiğinden akne oluşumuna neden olur. Aynaya baktığınızda cansız bir cilt ile karşı karşıya kalırsanız şeker azaltmayı hatta kesmeyi düşünebilirsiniz.

2Rafine tahıllar

Rafine tahıllar

Rafine tahıllar kan şekerinizin yükselmesine neden olur. Rafine tahıllar yerine kabak, tatlı patates gibi nişastalı sebzeleri tercih edebilirsiniz. Çünkü bu sebzeler cilt tonunuzu arttıran A vitamini, C vitamini, potasyum ve su bakımından oldukça zengindir.

3Fast Food

Fast Food

Fast food, cildinize ciddi anlamda zarar verecek malzemelerle doludur. Bunlar arasında trans yağlar, doymuş yağlar, gıda boyaları, kimyasallar, tuz ve şeker vardır. Bunları tükettiğinizde akne, kırışıklık ve cilt kuruluğu problemleriyle karşılaşabilirsiniz.

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5Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri her ne kadar iyot bakımından zengin olması sağlığınız açısından iyi olsa da akneye neden olabilir. bu yüzden kabuklu deniz ürünlerini ayda bir veya iki kez tüketmeye dikkat edin.

6Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar

Yapay tatlandırıcılar birçok kimyasal içerir. Cildinizde çok fazla sivilce çıkmasına neden olabilir. yapay tatlandırıcılarından uzak durarak sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

7Sütlü çikolata

Sütlü çikolata

Bitter çikolatanın faydası oldukça fazlayken sütlü çikolata cildinizi mahvedebilir ve cildinizin sivilcelenmesine neden olur. Bitter çikolatasını hayatınızda önemli bir yere koyarsanız hem çikolata ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.

8İşlenmiş gıdalar

İşlenmiş gıdalar

İşlenmiş tüm gıdalar genellikle cildi kurutan ilave tuz içerir. Tuz, hücrelerdeki suyu emerek kuruluğa neden olabilir. Mümkün olduğu kadar taze gıdaları tercih edin. Konserve gibi işlenmiş gıdalar satın alırsanız mutlaka şeker içeriğini kontrol edin.

9İşlenmiş yağlar

İşlenmiş yağlar

Çerezlerde, cipslerde, bazı konserve yiyeceklerde ve soslarda bulunan işlenmiş yağlar, sağlıksız bir şekilde işlenmiştir. Bu gibi yağlar gözeneklerinizi tıkayabilir ve iltihaba sebep olabilir. Olabildiğince işlenmiş yağlardan uzak durun.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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