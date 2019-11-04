MAHMURE ÖZEL
Cilde Zarar Veren 8 Besin
Bazı besinler cildinizi sağlıklı, temiz ve parlak gözükmesine sebep olurken, bazı besinler de cildinizin cansız, kuru, kırışık ve akne eğilimli olmasına sebep olabilir. Cilt sağlığınızı ve görünüşünüzü kötü yönde etkileyebilecek besinleri sıraladık. Beslenme düzeninizi kontrol edip bu besinler varsa dikkatli tüketmenizi tavsiye ediyoruz.
Şeker
İnce rafine veya ilave formda şeker cildinizi kötü yönde etkileyecek bir gıdadır. Cildinizi pürüzsüz ve diri tutan bir protein olan kolajene, şeker sayesinde zarar vermiş olursunuz. Ayrıca şeker yüksek asit içerdiğinden akne oluşumuna neden olur. Aynaya baktığınızda cansız bir cilt ile karşı karşıya kalırsanız şeker azaltmayı hatta kesmeyi düşünebilirsiniz.
Kabuklu deniz ürünleri
Kabuklu deniz ürünleri her ne kadar iyot bakımından zengin olması sağlığınız açısından iyi olsa da akneye neden olabilir. bu yüzden kabuklu deniz ürünlerini ayda bir veya iki kez tüketmeye dikkat edin.
Sütlü çikolata
Bitter çikolatanın faydası oldukça fazlayken sütlü çikolata cildinizi mahvedebilir ve cildinizin sivilcelenmesine neden olur. Bitter çikolatasını hayatınızda önemli bir yere koyarsanız hem çikolata ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.
İşlenmiş yağlar
Çerezlerde, cipslerde, bazı konserve yiyeceklerde ve soslarda bulunan işlenmiş yağlar, sağlıksız bir şekilde işlenmiştir. Bu gibi yağlar gözeneklerinizi tıkayabilir ve iltihaba sebep olabilir. Olabildiğince işlenmiş yağlardan uzak durun.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy
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