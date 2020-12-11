Çiftler Buna Bayılıyor: Kaşık Pozisyonunda Sarılmanın İlginç Etkileri

Kaşık pozisyonunda sarılmak stresi azaltır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Stres artık hayatımızın doğal bir parçası. Stres kontrol edilemediğinde, yani onu rahatlatmak için sağlıklı bir çıkış bulamadığınızda, vücudunuzdaki yükselen kortizol seviyeleri olumsuz bir fiziksel etkiye sahip olmaya başlayabiliyor. Stres, baş ağrısı ve sindirim sorunlarından cinsel istek azalmasına kadar pek çok belirtiye neden olabiliyor.

Uzmanlar, stres nöbetlerinin normal olduğunu ancak bunu yönetmeyi öğrenemediğimiz takdirde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabileceğimizi söylüyor. Tahmin edin stresi doğal olarak azaltan şey nedir? Evet, sarılma! Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz biriyle sarıldığınızda 'aşk hormonu' olarak da adlandırılan oksitosin hormonunun salgılandığını ortaya koydu.

Oksitosinin vücut üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır ve hem kan basıncınızı hem de kortizol seviyenizi düşürebilir. İşte kaşık pozisyonunda sarıldığınızda vücutta bolca oksitosin salgılanıyor ve böylece birçok sağlık sorununu önlediğiniz gibi bir de stresi azaltmış oluyorsunuz! Öte yandan oksitosin bağışıklık sistemimizi artırma ve ağrıyı azaltma yeteneğine de sahip. Sevgilinizi 'kaşıklamak' için daha ne duruyorsunuz!

Uyku kalitenizi arttırır

Doğru yemek yemek ve egzersiz yapmak gibi uyku da sağlığın yapı taşlarından biridir. Uyku, vücudun düzgün bir şekilde dinlenmesine ve onarılmasına izin veri. Sağlıklı bir uyku programı sürdürmek, kilo alımından kalp hastalığına kadar her şeyi önlemeye yardımcı olabilir.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, oksitosinin sadece vücudu dinlendirici bir uykuya zemin hazırlamıyor aynı zamanda apneden muzdarip insanlarda uyku kalitesini de iyileştiriyor. Tüm gece kaşık pozisyonunda uyumak biraz zor, kabul ediyoruz. Ancak uykuya dalmadan önce sımsıkı sarılmak daha hızlı uyumanızı ve gece boyu dinlenmenizi sağlayacak.

İyi bir kucaklamanın faydalarından yararlanmak için bir partnere ihtiyacınız yok

Partneriniz yoksa sarılmanın faydalarından yararlanamayacak mısınız? Elbette faydalanabilirsiniz. Herkes daha fazla oksitosin salınımı kullanabilir. Bir partnerle 'kaşıklamak' bunu başarmanın harika bir yolu olsa da, herkesin partneri olmayabilir.

Sevdiğiniz bir insanla; annenizle, babanızla, kardeşinizle, bir çocukla, arkadaşınızla ya da evcil hayvanınızla sarılmak da size çok daha mutlu hissettirecektir.