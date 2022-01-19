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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Chlorella (Klorella) Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Chlorella'nın Şaşırtıcı 10 Faydası
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Chlorella (Klorella) Nedir, Neye İyi Gelir? İşte, Chlorella'nın Şaşırtıcı 10 Faydası

Chlorella tek hücreli, yeşil bir tatlı su yosunudur. Fosil kalıntılarının gösterdiğine göre 2,5 milyar yıldır genetik yapısı hiç değişmeyen bir canlı türüdür. Kurutulmuş Chlorella ise bol miktarda protein sağlaması nedeniyle faydaları açısından merak ediliyor. Peki, Chlorella (Klorella) nedir, neye iyi gelir? İşte chlorella faydaları ve merak edilenler...

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Chlorella (Klorella) besin değeri ve ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Chlorella faydaları hala araştırılan bir konu olsa da içeriğinde bulunan vitamin, protein ve daha birçok nedenle değerli bir su yosunu olarak karşımıza çıkıyor. İşte Chlorella (Klorella) hakkında detaylı bilgiler...
2Chlorella (Klorella) Nedir

Chlorella (Klorella) Nedir?

Chlorella, tek hücreli, yeşil bir tatlı su yosunudur. 30'dan fazla farklı tür vardır, ancak 'Chlorella vulgaris' ve 'Chlorella pyrenoidosa' türleri araştırmalarda en yaygın olarak kullanılmaktadır. Chlorella, insanların sindiremeyeceği sert bir hücre duvarına sahip olduğundan, faydalarından yararlanmak için Kapsül, tablet, toz ve ekstrakt formunda takviyelerde bulunur.
3Chlorella (Klorella) Faydaları

Chlorella (Klorella) Faydaları

Araştırmalar chlorella'nın şaşırtıcı birçok sağlık yararına sahip olabileceğini gösteriyor. İşte bunlardan 9 tanesi...
41. Çok besleyici

1. Çok besleyici

Chlorella'nın etkileyici beslenme profili, "süper yiyecek" olarak adlandırılmasının nedenidir.

Chlorella, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve omega-3 yağları dahil olmak üzere birçok besin içerir. Kesin miktarlar markalar arasında farklılık gösterebilir. Chlorella az miktarda magnezyum, çinko, bakır, potasyum, kalsiyum, folik asit ve diğer B vitaminlerini sağlar. Chlorella, Büyük miktarlarda klorella iyi bir lif kaynağı olabilir. Bununla birlikte, çoğu takviye, doz başına 1 gram lif bile sağlamaz.
52. Detoksa yardımcı olur

2. Detoksa yardımcı olur

Chlorella, ağır metallere ve diğer toksinlere bağlanarak vücudun detoksuna yardımcı olabilir.
63. Bağışıklık sistemini güçlendirir

3. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sisteminiz enfeksiyonlarla savaşarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.
74. Kolesterolü düzenler

4. Kolesterolü düzenler

Niasin, lif, karotenoidler ve antioksidanlar dahil olmak üzere klorellada bulunan besinler kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.
85. Antioksidandır

5. Antioksidandır

Chlorella'nın antioksidan içeriği, kronik hastalığa karşı bir miktar koruma sağlayabilir, ancak bunu doğrulamak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.
96. Tansiyonu kontrol eder

6. Tansiyonu kontrol eder

Chlorella ile ilgili bazı araştırmalar, kan basıncını düşürücü bir etkiye işaret etti. Besinlerinin çoğunun arterlerin sertleşmesini önlediği gösterilmiştir.
107. Kan şekeri düzeylerini artırabilir

7. Kan şekeri düzeylerini artırabilir

Klorella takviyeleri almak kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir. Kan şekerini yönetmek için klorella almanız gerektiğini söylemek için henüz yeterli araştırma yok, ancak diğer tedavilerle birleştirildiğinde yardımcı olabilir.
118. Solunum problemlerini yönetmeye etki eder

8. Solunum problemlerini yönetmeye etki eder

Chlorella, birçok antioksidanı da dahil olmak üzere iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı bileşenlere sahiptir. Chlorella'daki antioksidanlar, muhtemelen astımı ve diğer solunum yolu hastalıklarını iyileştirebilen anti-inflamatuar etkileri olduğu bulunmuştur.
129. Göz sağlığını destekler

9. Göz sağlığını destekler

Klorella, gözü koruyan ve makula dejenerasyonu riskini azaltan iki karotenoid olan lutein ve zeaksantin içerir.
1310. Karaciğer sağlığını destekler

10. Karaciğer sağlığını destekler

Klorella takviyelerinin karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer sağlığı belirteçlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak, sağlıklı insanlar için bir yararı olup olmadığı açık değildir.
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