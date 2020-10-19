Çaydan Daha Fazlası: Yeşil Çayın 11 Farklı Kullanım Alanı
Daha çok cilt ve metabolizma üzerine olan etkilerini bildiğimiz yeşil çay aslında çok farklı alanlarda da fayda sağlıyor. Yeşil çayın pek bilinmeyen 11 kullanım alanını anlatıyoruz!
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1
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Güneş yanıklarını ve cildinizdeki diğer tahrişleri tedavi eder
Genellikle güneş yanıklarını tedavi etmek için aloe vera kullanılır, ancak yeşil çay da yardımcı olabilir. İltihapla savaşmaya yardımcı özellikler içeren bu mucizevi bitki güneş yanıklarından etkilenen insanların büyük yardımcısı. Temiz bir bez parçasını soğutulmuş bir bardak yeşil çayın içine batırın ve yanmış alana uygulayın.
2
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Kokuları giderir
Kullanılmayan çay poşetleri buzdolabınızdan, çöp kutusundan, ayakkabılarınızdan ve hatta iç çamaşır çekmecenizden gelen kokuları gidermek için kullanılabilir.
3
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Daha etkileyici bir temizlik istiyorsanız…
Yeşil çay aslında birçok ev işinde yardımcı olabilir. Ahşap zeminleri temizlerken paspas suyunuza ekleyebilirsiniz. Mobilyaları temizlemek için soğutulmuş çay da kullanabilirsiniz. Cam temizlemek için bile bir sprey şişesine koyabilirsiniz.
4
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Bitkilerinizi aşırı sudan korur
Bildiğiniz gibi, bitkilerin çok fazla su alması onlar için kötü bir durumdur. Yeşil çay poşetleri, toprağınızın dibine yerleştirilirse suyu emmeye yardımcı olabilir, bu da bitkilerin aşırı nemden korunacağı ve nemin zaman içinde daha verimli bir şekilde yeniden dağıtılacağı anlamına gelir.
5
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Dişleri güçlendirir
Hepimiz kahve ve sodaların dişlerimizi lekeleyebileceğini biliyoruz, ancak yeşil çayı şekersiz olarak içtiğiniz sürece diş sağlığınıza yardımcı olabilir. Kateşinler adı verilen moleküller sayesinde, günde bir bardak yeşil çay içmek dişlerinizi kaybetme riskinizi azaltabilir.
6
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Uyurken kilo verdirir
Yeşil çay, kalori içermeyen bir şekilde hazırlanabilir. Zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor olsa da, özellikle şekerli bir içeceğin yerine içtiğinizde uyurken kilo vermenize yardımcı olabilir! Etkilerini görmek için yatmadan 2 saat önce çayı içmenizi tavsiye ederiz.
7
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Taze bir yaradaki kanamayı azaltır
Bir kesikten muzdaripseniz, yeşil çaydan yardım alın. Yeşil çayda bulunan tanenler kanı pıhtılaştırarak kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, kanayan bölgeye soğutulmuş yeşil çay poşeti veya soğutulmuş yeşil çaya batırılmış gazlı bez uygulamak.
8
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Gözlerdeki şişkinlikleri indirir
Genellikle gözlerdeki şişkinlikleri indirmek için salatalık kullanılıyor olabilir ancak kullanılmış çay poşetleri de aynı sonuçları verir. Soğumasını bekledikten sonra gözlerinizin üzerine koyun.
9
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Saç bakımı yapar
Yeşil çay saçınızın en iyi arkadaşıdır desek yanlış olmaz. Yeşil çay poşetlerini suya batırın ve kendinize kolay bir saç maskesi hazırladınız bile! Yeşil çayı kendinize bir şampuan yapmak için bile kullanabilirsiniz.
10
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Yaşlanmanın etkilerini azaltır
Yeşil çay, antioksidanları sayesinde yaşlanmanın etkilerine de yardımcı olabilir. Bir kağıt havluyu yeşil çayın içine batırın ve yüzünüze uygulayın. Moda ikonu Norma Kamali bunun işe yaradığına dair yemin ediyor!
11
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Halılardaki lekeleri temizler
Halınızdaki lekelerle savaşamayacağınızı düşünüyorsanız, o zaman açıkça yeşil çayın gücünü küçümsüyorsunuz. Tek yapmanız gereken nemli yeşil çay yapraklarını lekelerin üzerine koymak ve bir süre durduktan sonra süpürmektir. Çay yaprakları tozu ve kiri çekerek temizliği kolaylaştırır.