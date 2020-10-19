Çaydan Daha Fazlası: Yeşil Çayın 11 Farklı Kullanım Alanı

Bitkilerinizi aşırı sudan korur Bildiğiniz gibi, bitkilerin çok fazla su alması onlar için kötü bir durumdur. Yeşil çay poşetleri, toprağınızın dibine yerleştirilirse suyu emmeye yardımcı olabilir, bu da bitkilerin aşırı nemden korunacağı ve nemin zaman içinde daha verimli bir şekilde yeniden dağıtılacağı anlamına gelir.