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Geriİyi Yaşam Çaydan Daha Fazlası: Yeşil Çayın 11 Farklı Kullanım Alanı
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Çaydan Daha Fazlası: Yeşil Çayın 11 Farklı Kullanım Alanı
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

Çaydan Daha Fazlası: Yeşil Çayın 11 Farklı Kullanım Alanı

Daha çok cilt ve metabolizma üzerine olan etkilerini bildiğimiz yeşil çay aslında çok farklı alanlarda da fayda sağlıyor. Yeşil çayın pek bilinmeyen 11 kullanım alanını anlatıyoruz!

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1Güneş yanıklarını ve cildinizdeki diğer tahrişleri tedavi eder
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Güneş yanıklarını ve cildinizdeki diğer tahrişleri tedavi eder

Genellikle güneş yanıklarını tedavi etmek için aloe vera kullanılır, ancak yeşil çay da yardımcı olabilir. İltihapla savaşmaya yardımcı özellikler içeren bu mucizevi bitki güneş yanıklarından etkilenen insanların büyük yardımcısı. Temiz bir bez parçasını soğutulmuş bir bardak yeşil çayın içine batırın ve yanmış alana uygulayın.

2Kokuları giderir
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Kokuları giderir

Kullanılmayan çay poşetleri buzdolabınızdan, çöp kutusundan, ayakkabılarınızdan ve hatta iç çamaşır çekmecenizden gelen kokuları gidermek için kullanılabilir.

3Daha etkileyici bir temizlik istiyorsanız…
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Daha etkileyici bir temizlik istiyorsanız…

Yeşil çay aslında birçok ev işinde yardımcı olabilir. Ahşap zeminleri temizlerken paspas suyunuza ekleyebilirsiniz. Mobilyaları temizlemek için soğutulmuş çay da kullanabilirsiniz. Cam temizlemek için bile bir sprey şişesine koyabilirsiniz.

4Bitkilerinizi aşırı sudan korur
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Bitkilerinizi aşırı sudan korur

Bildiğiniz gibi, bitkilerin çok fazla su alması onlar için kötü bir durumdur. Yeşil çay poşetleri, toprağınızın dibine yerleştirilirse suyu emmeye yardımcı olabilir, bu da bitkilerin aşırı nemden korunacağı ve nemin zaman içinde daha verimli bir şekilde yeniden dağıtılacağı anlamına gelir.

5Dişleri güçlendirir
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Dişleri güçlendirir

Hepimiz kahve ve sodaların dişlerimizi lekeleyebileceğini biliyoruz, ancak yeşil çayı şekersiz olarak içtiğiniz sürece diş sağlığınıza yardımcı olabilir. Kateşinler adı verilen moleküller sayesinde, günde bir bardak yeşil çay içmek dişlerinizi kaybetme riskinizi azaltabilir.

6Uyurken kilo verdirir
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Uyurken kilo verdirir

Yeşil çay, kalori içermeyen bir şekilde hazırlanabilir. Zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor olsa da, özellikle şekerli bir içeceğin yerine içtiğinizde uyurken kilo vermenize yardımcı olabilir! Etkilerini görmek için yatmadan 2 saat önce çayı içmenizi tavsiye ederiz.

7Taze bir yaradaki kanamayı azaltır
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Taze bir yaradaki kanamayı azaltır

Bir kesikten muzdaripseniz, yeşil çaydan yardım alın. Yeşil çayda bulunan tanenler kanı pıhtılaştırarak kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Yapmanız gereken tek şey, kanayan bölgeye soğutulmuş yeşil çay poşeti veya soğutulmuş yeşil çaya batırılmış gazlı bez uygulamak.

8Gözlerdeki şişkinlikleri indirir
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Gözlerdeki şişkinlikleri indirir

Genellikle gözlerdeki şişkinlikleri indirmek için salatalık kullanılıyor olabilir ancak kullanılmış çay poşetleri de aynı sonuçları verir. Soğumasını bekledikten sonra gözlerinizin üzerine koyun.

9Saç bakımı yapar
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Saç bakımı yapar

Yeşil çay saçınızın en iyi arkadaşıdır desek yanlış olmaz. Yeşil çay poşetlerini suya batırın ve kendinize kolay bir saç maskesi hazırladınız bile! Yeşil çayı kendinize bir şampuan yapmak için bile kullanabilirsiniz.

10Yaşlanmanın etkilerini azaltır
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Yaşlanmanın etkilerini azaltır

Yeşil çay, antioksidanları sayesinde yaşlanmanın etkilerine de yardımcı olabilir. Bir kağıt havluyu yeşil çayın içine batırın ve yüzünüze uygulayın. Moda ikonu Norma Kamali bunun işe yaradığına dair yemin ediyor!

11Halılardaki lekeleri temizler
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Halılardaki lekeleri temizler

Halınızdaki lekelerle savaşamayacağınızı düşünüyorsanız, o zaman açıkça yeşil çayın gücünü küçümsüyorsunuz. Tek yapmanız gereken nemli yeşil çay yapraklarını lekelerin üzerine koymak ve bir süre durduktan sonra süpürmektir. Çay yaprakları tozu ve kiri çekerek temizliği kolaylaştırır.

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