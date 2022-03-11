Çay Ağacı Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Çay Ağacı Yağı Cilde ve Saça Faydaları

Çay ağacı yağı, cilt için birçok faydası olan esansiyel bir yağdır. Geleneksel tedavilere bir alternatiftir. Çay ağacı yağı cildi, tırnakları ve saçı etkileyen durum ve semptomları tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca deodorant, böcek kovucu veya gargara olarak kullanılabilir. Topikal olarak kullanıldığında, çay ağacı yağı belirli cilt durumlarını tedavi edebilir veya cildinizin genel görünümünü iyileştirebilir. Ancak çay ağacı yağı direkt olarak cilde uygulanmamalıdır. Peki, çay ağacı yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte çay ağacı yağı faydaları...