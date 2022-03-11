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Çay Ağacı Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Çay Ağacı Yağı Cilde ve Saça Faydaları
Genellikle çay ağacı yağı cilde ve saça faydaları ile bilinir. Doğal bakım ürünlerinden olan çay ağacı yağı, ayrıca kişisel bakım olarak ve ağız sağlığında da kullanılabiliyor. Peki, çay ağacı faydaları nedir, nasıl kullanılır? İşte, çay ağacı yağı cilde ve saça faydaları...
Çay ağacı yağı, cilt için birçok faydası olan esansiyel bir yağdır. Geleneksel tedavilere bir alternatiftir. Çay ağacı yağı cildi, tırnakları ve saçı etkileyen durum ve semptomları tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca deodorant, böcek kovucu veya gargara olarak kullanılabilir. Topikal olarak kullanıldığında, çay ağacı yağı belirli cilt durumlarını tedavi edebilir veya cildinizin genel görünümünü iyileştirebilir. Ancak çay ağacı yağı direkt olarak cilde uygulanmamalıdır. Peki, çay ağacı yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte çay ağacı yağı faydaları...
Çay ağacı yağını doğrudan cilde sürmemelisiniz. Yağı zeytinyağı, hindistancevizi yağı veya badem yağı gibi başka bir yağ ile seyreltmek önemlidir.
Çay ağacı yağı kullanmadan önce cildinizin çay ağacı yağına tepki vermediğinden emin olmak için bir yama testi yapın.
Çay ağacı yağı kuru cilde nasıl kullanılır?
Çay ağacı yağı , kaşıntı ve tahrişi azaltarak kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olabilir . Ayrıca, egzama tedavisinde çinko oksit ve klobetazon bütirat kremlerinden daha etkili olabilir.
Birkaç damla çay ağacı yağını az miktarda nemlendirici veya taşıyıcı yağ ile karıştırın . Bu karışımı duştan çıktıktan hemen sonra ve her gün en az bir kez etkilenen bölgelere uygulayın.
Birkaç damla çay ağacı yağını az miktarda nemlendirici veya taşıyıcı yağ ile karıştırın . Bu karışımı duştan çıktıktan hemen sonra ve her gün en az bir kez etkilenen bölgelere uygulayın.
Çay ağacı yağı yağlı cilde nasıl kullanılır?
Çay ağacı yağının antiseptik özellikleri, yağlı ciltlerle savaşma yeteneğine katkıda bulunabilir.
Çay ağacı yağı saça faydaları nelerdir?
Saç derisinden kimyasalları ve ölü deri hücrelerini çıkararak kepek tedavisi için çay ağacı yağı kullanabilirsiniz . Saçınızda çay ağacı yağı kullanmak, sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olarak büyümeyi destekleyebilir.
Çay ağacı yağı saça nasıl kullanılır?
Çay ağacı yağı ve taşıyıcı yağ karışımını saçınıza ve saç derinize uygulayın. 20 dakika saçınızda kalmasına izin verin. Ardından yüzde 5 çay ağacı yağı içeren bir çay ağacı yağı şampuanı kullanın. Durulamadan önce birkaç dakika saç derinize ve saçınıza masaj yapın. Bir çay ağacı yağı kremi ile takip edin.