C Vitamininin Faydaları Nelerdir, Hangi Besinlerde Bulunur? C Vitamininin Vücuda Etkileri

C vitamini fazlalığı durumu Sağlıklı bireylerde besinlere ek olarak vitamin almaya gerek yoktur. Ancak vitamin ihtiyacını artıracak durumlar veya eksikliğinin olduğu durumlarda vitamin takviyeleri doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Vitamin takviyelerini bilinçsizce kullanmak yararından ziyade vücutta ağır hasarlara sebep olacaktır.



Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi C vitamini alımı 2 gramı geçtiğinde olası yan etkiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları, uyku bozuklukları ve baş ağrısı ortaya çıkmaya başlamaktadır. Yapılan çalışmalar uzun süreli ve yüksek dozda C vitamini kullanımının idrarı asitleştirdiğinden böbrek taşı oluşumuna sebep olacağını göstermektedir. Bu etkiler besinle alımın yanı sıra daha çok takviye olarak alındığında ortaya çıkmaktadır.



Besinlerle ise vücuda zarar verebilecek düzeyde C vitamini alabilmek neredeyse imkansızdır. C vitamini alımının tolere edilebilir üst limiti 2 gram olarak belirlenmiştir. Ancak alınması gereken referans aralığı yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterdiğinden takviye olarak kullanılacağında mutlaka hekim onayıyla kullanılmalıdır.